Cinco aplicaciones útiles en la vuelta a la normalidad

Se acabaron los días de sol y playa, las puestas de sol, las excursiones al pueblo y todos esos placeres de los que disfrutamos cada verano. Y, aunque este haya sido diferente, la vuelta al cole nos trae infinidad de cosas buenas y nuevas ilusiones de las que poder disfrutar, también, ahora que empieza el otoño.

Para muchos, el nuevo año, y con ello los nuevos propósitos, comienza con el inicio del curso escolar. Vuelta a las clases, aprender idiomas, cuidar de nuestro cuerpo y mente… son muchas las nuevas cosa que nos ofrece esta nueva estación y, ahora más que nunca, la tecnología puede ser nuestra gran aliada para que todos los propósitos que nos planteamos mientras paseábamos por la playa, lleguen a buen puerto.

Ahora que pasamos muchas más horas frente al ordenador o que nuestro móvil se ha convertido en una extensión de nuestro brazo, desde Homedoctor nos proponen cinco aplicaciones que te harán la vida más fácil en esta vuelta al cole tan incierta.

Webex Meetings

Si hay un tipo de aplicación del que casi todos hemos hecho uso durante los meses de confinamiento, han sido las que nos ofrecían la posibilidad de hacer videollamadas. Con la familia, los amigos, con clientes… las aplicaciones para hacer llamadas on line han sido el boom del confinamiento. Desde Homedoctor nos aconsejan Webex Meetings, una plataforma para hacer videollamadas que permite organizar encuentros virtuales con numerosos participantes. Además, ofrece la opción de compartir pantalla y tiene una capacidad máxima de 3.000 personas.

Filmin

Para los amantes de series, documentales y películas que además tienen fobia a la publicidad, esta es su aplicación. Filmin, es la plataforma que cuenta uno de los mejores catálogos en España, con miles de títulos que se van renovando continuamente. Ahora que existen tantas restricciones a la hora de salir por la noche y que llegan los días de lluvia, sofá, mantita y peli, es el momento ideal para hacer uso de esta aplicación.

Homedoctor

Dada la situación sanitaria en la que nos vemos inmersos, no está de más contar con una aplicación como esta. Ahora que los centros de salud están al borde del colapso, y que las citas para la atención primaria se eternizan en el tiempo, HomeDoctor es “una aplicación de videoconsultas médicas, diseñada para que los usuarios puedan contactar en menos de 120 segundos con un médico de atención primaria que está en el hospital. Solamente pulsando su botón de emergencia SOS doctor, un médico de Homedoctor que está en el hospital podrá atenderte, hacerte un diagnóstico, emitirte una receta electrónica si es necesario o derivarte a un hospital o a un especialista en el mismo día, si lo necesitas. Las 24 horas y los 365 días del año”.

Seven

Otro de los grandes propósitos cada vuelta al cole es el de cuidarnos más. Si durante el verano adquiriste buenos hábitos de ejercicio que pretendes continuar ahora, esta es la aplicación ideal. Pero, ¿y si vuelven a confinarnos? Seven perfecta para evitar el sedentarismo: “ofrece tablas de ejercicio que se pueden realizar desde casa, adaptadas para muchos tipos de personas, entre ellas las de avanzada edad, que no pueden hacer ejercicios muy agresivos”.

Indeed

Con septiembre, y todos esos nuevos propósitos, también hay muchos que optan por cambiar de trabajo. Bien porque te hayas quedado en paro o porque lo del teletrabajo no es lo tuyo, si has decidido dar un vuelco a tu vida laboral y comenzar un nuevo proyecto, con Indeed será más fácil. “Cuenta con 50 millones de descargas y es junto a Infojobs una de las aplicaciones para buscar trabajo que mayor repercusión tiene. Cuenta con ofertas de trabajo de todos los sectores, por lo que es el sitio ideal para subir tu CV”.