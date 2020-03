Una app para llegar seguras a casa

La empresa cordobesa Magtel, a través de su División I+D+i, está colaborando con The LPSN Company, una empresa formada por cinco estudiantes de bachillerato, con el objetivo de mejorar su App ‘When & Where’, creada para proporcionar una mayor seguridad a las mujeres al volver a casa, razón por la que ha mantenido una reunión con las creadoras de la app, que han impulsado este proyecto junto a dos mentores y que fueron premiadas por la propia Fundación Magtel en diciembre de 2019.

Según ha informado Magtel, ello ha permitido desarrollar la citada aplicación para móviles ‘When & Where’ (Cuándo y Dónde), como herramienta de innovación que promueve una mayor seguridad a las mujeres, “cuando sales a correr o andar”, según se indica en la información que explica las características de la misma en su descarga. La App detecta anomalías en el trayecto si alguien se detiene o no llega finalmente a su destino, y avisa al contacto de emergencia previamente seleccionado o a los servicios de emergencia. Cuenta también con un botón del pánico que conecta con el 112, en caso de no haya respuesta de la persona usuaria. Ahora, además de realizar un diagnóstico previo de ‘When & Where’, se ha partido de la aplicación Teleasistencia TIC++ de Fundación Magtel, desarrollada por la División I+D+i de Magtel, para estudiar la posibilidad de reutilizar algunas de sus funcionalidades en ‘When & Where’, según han explicado desde la División I+D+i de la empresa.

Teleasistencia TIC++ es un proyecto orientado a la asistencia de personas mayores y en situación de dependencia, a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Junto a ello, durante la reunión mantenida esta semana, se llevaron a cabo distintas recomendaciones para la mejora de la interfaz de usuario y sugerencias de modificaciones de la App, para hacerla más rápida en caso de emergencia, como la inclusión del botón del 112 de forma directa y no tener que volver al menú principal, así como añadir el autocompletado a la hora de buscar una ubicación o la aparición del tutorial cuando la aplicación se inicia por primera vez. Desde el Área de Telecomunicaciones de la División I+D+i respondieron asimismo a distintas consultas que plantearon las jóvenes.