Apple Creator Studio: qué es, cuánto cuesta y a quién va dirigido

Apple lanza Apple Creator Studio, un nuevo servicio de suscripción que agrupa en un único paquete varias de sus principales aplicaciones creativas profesionales, junto a nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial y contenidos adicionales para sus herramientas de productividad.

La compañía sitúa esta propuesta como una forma de centralizar su ecosistema creativo en torno al Mac, el iPad y el iPhone, con un modelo de acceso mensual o anual.

La nueva suscripción incluye Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro para iPad y Mac; Motion, Compressor y MainStage para Mac; así como nuevas prestaciones inteligentes y contenidos exclusivos para Keynote, Pages, Numbers y, en una fase posterior, Freeform, disponibles en los tres dispositivos.

Precio y disponibilidad

Apple Creator Studio estará disponible a partir del 28 de enero, con un precio de 12,99 euros al mes o 129 euros al año, e incluye un periodo de prueba gratuito de un mes.

Para estudiantes universitarios y docentes, el precio se reduce a 2,99 euros mensuales o 29 euros anuales.

La compañía subraya que el lanzamiento no elimina la posibilidad de adquirir estas aplicaciones de forma individual mediante pago único, una opción que seguirá disponible en la App Store para Mac.

Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage podrán seguir comprándose por separado, mientras que Keynote, Pages, Numbers y Freeform continúan siendo gratuitas para todos los usuarios de dispositivos Apple.

Edición de vídeo: nuevas funciones en Final Cut Pro

Dentro del paquete, Final Cut Pro incorpora nuevas herramientas orientadas a agilizar los flujos de trabajo de edición de vídeo tanto en Mac como en iPad.

Entre las principales novedades se encuentran funciones de búsqueda avanzada basadas en transcripciones de audio, que permiten localizar fragmentos concretos dentro de grabaciones extensas mediante texto, así como una búsqueda visual capaz de identificar objetos o acciones específicas en los clips de vídeo.

Otra de las incorporaciones es Detección de Tiempo, una función que analiza pistas musicales y muestra su estructura rítmica (compases y tiempos) directamente en la línea de tiempo del proyecto, facilitando la sincronización entre imagen y sonido.

En la versión para iPad, Final Cut Pro añade además el Creador de Montajes, una herramienta que utiliza modelos de IA para generar automáticamente un primer montaje a partir de los momentos visuales más destacados de una grabación, con opciones para ajustar el ritmo, añadir música y adaptar el formato del vídeo a distintos usos, incluidos los verticales.

Apple Creator Studio también da acceso completo a Motion, la herramienta de gráficos animados en 2D y 3D, y a Compressor, orientada a la codificación y exportación avanzada de contenidos audiovisuales. Motion incorpora funciones como Máscara Magnética, destinada a aislar y seguir elementos dentro de una escena sin necesidad de pantallas verdes.

Composición y producción musical con Logic Pro

En el ámbito musical, Logic Pro para iPad y Mac recibe un conjunto de nuevas prestaciones basadas en IA.

Entre ellas destaca Synth Player, un nuevo Session Player capaz de generar interpretaciones de música electrónica a partir de acordes y líneas de bajo, con controles que permiten ajustar complejidad e intensidad.

La herramienta puede utilizar tanto los instrumentos internos de Logic Pro como plugins de terceros o sintetizadores externos.

Otra novedad relevante es Chord ID, una función que analiza grabaciones de audio o MIDI para identificar progresiones armónicas y convertirlas automáticamente en pistas de acordes editables.

Esta información puede utilizarse después para alimentar otros Session Players y experimentar con distintos estilos y géneros musicales sin necesidad de realizar transcripciones manuales.

Logic Pro amplía también su biblioteca de sonidos, con nuevos paquetes de loops, samples e instrumentos diseñados por Apple y por productores externos, todos ellos libres de derechos.

En la versión para iPad se incorporan herramientas avanzadas de edición vocal, así como un sistema de búsqueda de sonidos mediante lenguaje natural, que permite localizar loops describiéndolos con palabras o incluso a partir de grabaciones de referencia.

La suscripción incluye asimismo MainStage, una aplicación orientada al uso de instrumentos virtuales y efectos en directo, que permite trasladar al escenario los sonidos utilizados en estudio.

Pixelmator Pro llega al iPad

Una de las novedades más destacadas del paquete es la llegada de Pixelmator Pro al iPad, tras su consolidación como editor de imágenes en el entorno Mac.

La versión para tablet ha sido diseñada específicamente para iPadOS, con soporte completo para Apple Pencil y una interfaz adaptada al uso táctil.

Pixelmator Pro ofrece herramientas avanzadas de edición, selección inteligente de elementos, gestión de capas y máscaras, así como funciones basadas en aprendizaje automático, como Superresolución para el escalado de imágenes, eliminación de artefactos de compresión y sugerencias automáticas de recorte.

Tanto la versión para Mac como la de iPad incorporan una nueva herramienta de deformación de capas, pensada para ajustes creativos avanzados.

Productividad visual y nuevas funciones en Keynote, Pages y Numbers

Apple Creator Studio introduce también nuevas prestaciones en Keynote, Pages y Numbers, centradas en la productividad visual.

Entre ellas se incluye el Content Hub, un espacio con recursos gráficos, fotografías e ilustraciones en alta calidad, además de plantillas y temas exclusivos para documentos, presentaciones y hojas de cálculo.

En Keynote, la suscripción da acceso a funciones en fase beta que permiten generar borradores de presentaciones a partir de texto, crear notas automáticamente o ajustar el diseño de las diapositivas.

En Numbers, se incorpora Magic Fill, una herramienta capaz de generar fórmulas y completar tablas mediante el reconocimiento de patrones.

Estas aplicaciones seguirán siendo gratuitas para todos los usuarios, independientemente de que estén suscritos o no a Apple Creator Studio, y continuarán actualizándose de forma regular.

Disponibilidad y condiciones de uso

Apple Creator Studio podrá descargarse desde la App Store como una compra universal y es compatible con el sistema En Familia, lo que permite compartir la suscripción entre hasta seis personas.

Además del periodo de prueba estándar de un mes, Apple ofrecerá tres meses gratuitos a los compradores de determinados modelos de Mac o iPad.

Con este lanzamiento, la compañía consolida su estrategia de suscripción en el ámbito del software creativo, al tiempo que mantiene el modelo tradicional de licencias perpetuas para los usuarios que prefieran adquirir las aplicaciones de forma individual.