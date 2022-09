¿Por qué no me carga el móvil? Cuatro posibles causas y soluciones

Los smartphones se han convertido en un apéndice más de nuestras manos. En plena era tecnológica, mantenernos informados y comunicarnos a través de este dispositivo se antoja fundamental. Es por ello que uno de los momentos más temidos por sus usuarios es el momento en el que nuestro teléfono inteligente emita la notificación de que se encuentra bajo de batería y, lo que es más importante, no disponemos de ninguna toma de corriente para conectar nuestro cargador.

En numerosas ocasiones esta pérdida de batería no tiene nada que ver con una mala planificación en el uso del dispositivo, sino que podría encontrarse en el propio móvil. Nuestro smartphone podría no estar cargándose de manera correcta y eficiente lo que imposibilitaría la capacidad del mismo para aguantar correctamente un uso continuado. Te desvelamos cuatro motivos que pueden provocar una carga incorrecta de la batería de tu smartphone.

El cargador no es compatible

Sucede muchas veces que optamos por cables y cargadores que en realidad no se encuentran certificados para nuestros móviles. Antiguamente, cada fabricante, e incluso cada modelo de dispositivo, contaba con un cargador propio que tan solo podía ser utilizado con ese teléfono.

Actualmente, la mayoría de smartphones cuentan con el mismo tipo de cargador C, e incluso los dispositivos Apple cuentan con un mismo cargador. La nueva normativa de la Unión Europea también obligará a todos los fabricantes a optar por el tipo C, sea cual sea el dispositivo. No obstante, debes tener en cuenta que, aunque exista un único criterio en cuanto al cable, puede que sino está certificado la carga tarde más o se produzca de manera deficiente.

Puerto de carga obstruido

Si nuestro dispositivo inteligente presenta problemas de batería o al cargar estos pueden deberse a un problema en el puerto de carga. Si nuestro smartphone ha sufrido una caída puede que se encuentre levemente roto. Por otro lado, la humedad o los restos de suciedad pueden provocar que la carga no fluya de manera correcta hasta nuestro dispositivo. La solución es llevarlo a un servicio técnico especializado u optar por una limpieza cuidadosa con un pequeño bastoncillo que no deje restos en nuestro puerto.

Batería defectuosa

La batería de un smartphone tiene a contar con un ciclo de vida útil de entre 400 y 500 cargas. Es por ello que es uno de los elementos que más fácilmente sufre con el tiempo desgaste. Por esta causa debemos permanecer atentos al estado de nuestra batería cada cierto tiempo, dado que puede que nuestro dispositivo necesito un cambio de batería del mismo fabricante. Tanto Android como Apple cuentan con mecanismos para conocer el estado de salud en el que se encuentra la fuente de nuestra batería. En el caso de necesitar un reemplazo siempre hay que contar con los recambios oficiales de su fabricante.

Fallos en el software

La falta de capacidad de batería o de carga en nuestro teléfono inteligente también puede deberse a su propio sistema operativo. Por ejemplo, si nuestro móvil cuenta con una aplicación que afecta a la carga, que nuestro software no se encuentre actualizado o que exista algún tipo de orden dentro del dispositivo que esté afectando a la carga. Por ello, es muy recomendable, tras realizar una copia de seguridad, proceder a restablecer los datos de fábrica.