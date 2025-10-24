Científicos andaluces descubren un sistema planetario sin precedentes

Un equipo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha logrado un hito astronómico al descubrir por primera vez un sistema binario en el que ambas estrellas poseen planetas de tipo terrestre que transitan frente a ellas. Este descubrimiento, publicado el pasado viernes en la prestigiosa revista Astronomy & Astrophysics, representa un avance significativo en nuestra comprensión sobre la formación y estabilidad de planetas en entornos estelares complejos.

El sistema, denominado TOI-2267, se encuentra a aproximadamente 190 años luz de la Tierra y presenta características excepcionales que lo convierten en un caso único hasta la fecha. Está formado por dos estrellas muy pequeñas y frías, clasificadas como tipo M5 y M6 respectivamente, que orbitan inusualmente cerca entre sí, separadas por una distancia equivalente a unas ocho veces la que existe entre nuestro planeta y el Sol.

Francisco J. Pozuelos, investigador del IAA-CSIC y coautor principal del estudio, ha explicado la relevancia del hallazgo: "Hasta ahora, en los sistemas binarios con planetas conocidos, estos se encontraban siempre alrededor de una sola estrella o, en casos muy puntuales, alrededor de ambas, pero en esos sistemas las estrellas estaban muy separadas entre sí". Pozuelos ha subrayado que nunca antes se había observado un caso con estas características particulares.

Un sistema que desafía los modelos de formación planetaria

Lo que hace especialmente sorprendente este descubrimiento es que, a pesar del entorno gravitatorio complejo generado por la cercanía de las dos estrellas, los científicos han identificado tres cuerpos de tamaño similar al de la Tierra en órbitas muy cortas. Este hecho contradice las teorías actuales sobre formación planetaria, que sugerían que tales condiciones resultarían poco favorables para el desarrollo y estabilidad de planetas.

"Nuestro descubrimiento rompe varios récords, ya que se trata del par de estrellas con planetas más compacto y más frío que se conoce, y además es el primero en el que se han registrado planetas en tránsito alrededor de ambas componentes", ha detallado Pozuelos, subrayando la naturaleza excepcional de este sistema planetario que obliga a reconsiderar las teorías existentes.

La complejidad de detectar planetas en sistemas binarios radica en que la atracción gravitatoria de dos soles complica tanto su formación como su estabilidad. Por ello, cada nuevo hallazgo en estos entornos proporciona información crucial sobre los procesos que permiten el nacimiento de mundos en condiciones aparentemente adversas.

Tecnología española en la vanguardia de la exploración espacial

La contribución del IAA-CSIC ha resultado determinante en este descubrimiento gracias a su propio software de búsqueda de exoplanetas llamado SHERLOCK. Esta herramienta permitió al equipo español detectar dos de los tres planetas antes de que la NASA tuviera acceso a los datos, proporcionándoles una ventaja de más de un año para planificar observaciones de seguimiento frente a otros equipos internacionales.

Entre estas observaciones complementarias destacan las realizadas con el telescopio de 1,5 metros del Observatorio de Sierra Nevada (OSN), cuyos datos fueron fundamentales para comprender en detalle la naturaleza de este sistema planetario tan singular. Este trabajo conjunto entre diferentes instrumentos y equipos demuestra la capacidad de la astronomía española para liderar investigaciones de vanguardia a nivel mundial.

El descubrimiento de TOI-2267 abre nuevas líneas de investigación sobre la formación y evolución de sistemas planetarios en entornos binarios compactos. Los científicos esperan que futuras observaciones con instrumentos más avanzados, como el Telescopio Espacial James Webb, puedan proporcionar información adicional sobre la composición y características atmosféricas de estos planetas terrestres, lo que ayudaría a entender mejor su origen y desarrollo.

Sistemas binarios y la búsqueda de exoplanetas

Los sistemas binarios son extraordinariamente comunes en nuestra galaxia, representando aproximadamente el 50% de todos los sistemas estelares. Sin embargo, la detección de planetas en estos sistemas ha sido históricamente complicada debido a los desafíos técnicos que implica separar las señales de dos estrellas que orbitan mutuamente mientras buscan los sutiles indicios de planetas orbitándolas.

Hasta hace relativamente poco, los astrónomos se centraban principalmente en estrellas solitarias similares al Sol para buscar exoplanetas. No obstante, el avance en las técnicas observacionales y en los métodos de análisis de datos ha permitido ampliar esta búsqueda a sistemas más complejos como TOI-2267, revelando que la formación planetaria puede ocurrir en entornos mucho más diversos de lo que se pensaba inicialmente.

El método de tránsito utilizado para detectar estos planetas consiste en medir las diminutas caídas en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella desde nuestra perspectiva. Esta técnica es particularmente desafiante en sistemas binarios, donde la luz de ambas estrellas se mezcla, haciendo que la identificación de señales planetarias requiera algoritmos sofisticados como los desarrollados por el equipo del IAA-CSIC.

¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para la búsqueda de vida?

Aunque los planetas descubiertos en TOI-2267 son de tipo terrestre, sus órbitas extremadamente cercanas a sus respectivas estrellas los sitúan probablemente fuera de la zona habitable tradicional. Sin embargo, el hallazgo tiene importantes implicaciones para la astrobiología y la búsqueda de mundos potencialmente habitables en sistemas binarios.

Las estrellas M, como las que componen este sistema, son las más abundantes en nuestra galaxia y tienden a tener zonas habitables más cercanas debido a su menor luminosidad. El descubrimiento de que pueden albergar planetas terrestres incluso en configuraciones binarias compactas amplía considerablemente el número de sistemas donde podríamos encontrar condiciones favorables para la vida.

Los investigadores del IAA-CSIC continúan analizando datos adicionales de TOI-2267 y planean nuevas observaciones que podrían revelar más planetas en órbitas más alejadas de las estrellas, posiblemente en zonas donde las condiciones de temperatura permitirían la existencia de agua líquida en su superficie.

Este descubrimiento, publicado a principios de 2025, representa un avance significativo en nuestra comprensión del universo y demuestra una vez más el papel destacado de la ciencia española en la exploración del cosmos. Como ha resumido Francisco J. Pozuelos: "Este descubrimiento nos obliga a replantearnos las teorías actuales de formación planetaria en sistemas binarios", abriendo así nuevas perspectivas en uno de los campos más fascinantes de la astronomía moderna.