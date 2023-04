Al cohete Starship que explotó se le apagaron varios motores

El gran cohete Starship de la empresa Space X que explotó este jueves en los cielos de Texas (EEUU) pocos minutos después de un exitoso despegue sufrió el apagado de varios motores durante un ascenso que lo elevó hasta 39 kilómetros sobre el Golfo de México, en una prueba que fue considerada un éxito a pesar de no completarse.

Space X informó en un escueto comunicado de actualización en internet que el Starship despegó de su base llamada Starbase, situada en la costa del Golfo de México, a las 08:33 hora local, "con éxito de la plataforma de lanzamiento orbital por primera vez".

El dueño de Space X, el multimillonario Elon Musk, había reaccionado pocos minutos después del despegue en su cuenta de Twitter para felicitar a sus equipos y animarles a seguir trabajando en un proyecto que tiene como objetivo final contar con un aparato que lleve a los humanos a la Luna y Marte.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK