No fue la conexión a Internet: Youtube se cayó anoche en todo el mundo

Justo a la hora que marca el comienzo del día de hoy en España. Youtube se cayó esta madrugada, poco después de las doce de la noche, permaneciendo durante varias hora sin funcionar. La caída se registró en todo el mundo, con lo que a pesar de que en nuestro país apenas se notara sí que lo hizo, y mucho, en otros países en los que coincidió con la mañana o la tarde.

El sitio web DownDetector, que se dedica a monitorear fallos en plataformas digitales, aplicaciones, redes sociales y servicios varios a nivel global, detectó poco después de las doce de la noche cómo miles de internautas comenzaban a reportar errores de la popular plataforma de vídeo, alcanzando un pico superior a los 14.000 informes una hora después. La comunicación de errores fue descendiendo posteriormente hasta que en torno a las 3 de la madrugada, hora española, se dejaron de remitir incidencias.

También a través de Twitter miles de personas se referían a esta caída mundial, especialmente por la imposibilidad de ver videos, de ingresar como usuarios del servicio o de subir y editar vídeos a través de Youtube Studio.

La popular plataforma de Google comunicó a sus usuarios a través de Twitter su reconocimiento de la incidencia asegurando que “Si tiene problemas para ver videos en YouTube en este momento, no está solo: nuestro equipo está al tanto del problema y está trabajando para solucionarlo. Seguiremos aquí con las actualizaciones”, para posteriormente (cerca de las 3 y cuarto de la madrugada) lanzar un nuevo mensaje anunciando el restablecimiento del servicio: “...Y estamos de regreso, lamentamos mucho la interrupción. Se solucionó en todos los dispositivos y servicios de YouTube, gracias por ser paciente con nosotros”, decía.

...And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6