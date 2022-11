Cuándo considerar que eres adicto al móvil y algunos trucos a seguir para 'desengancharte'

Más de siete millones y medio de españoles se consideran adictas al móvil. Lo usan casi cuatro horas al día y mantienen determinadas conductas que pueden afectar de forma negativa a su personalidad o sus relaciones interpersonales ¿Cuándo considerar que eres adicto al móvil? Existen una serie de gestos y detalles que inclinan la balance hacia dicha acción. Comportamientos que nos sitúan en el umbral de la nomofobia, enfermedad por la cual sentimos un miedo irracional a estar sin teléfono móvil.

¿Tienes que tener el móvil siempre cerca de ti? ¿Lo miras constantemente? ¿Lo primero que haces al levantarte es consultar el móvil y lo último que haces antes de acostarte es chequear las notificaciones que has recibido? ¿La batería no te dura ni un día? ¿Sientes que el móvil vibra o suena cuando no lo hace? ¿Comes con el teléfono en la mano? Si en la amplia mayoría de las respuestas a estas preguntas te sientes identificado de forma afirmativa es muy probable que tengas síntomas de nomofobia y es importante que intentes ponerle freno cuanto antes, ya que con el paso del tiempo termina derivando en determinados síntomas físicos que interfieren en tu desarrollo personal, laboral y social.

¿Cómo hacer un uso adecuado del móvil?

Ansiedad, taquicardia, pensamientos obsesivos, dolores de cabeza y estómago...Las consecuencias de no saber hacer un uso adecuado de los teléfonos móviles son muy variables y cada vez más extendidas entre los jóvenes. El rango de edad de individuos más afectados oscila entre los 12 y los 23 años, pero existen trucos para 'desengancharte'. Pautas con las que podrás terminar haciendo un uso adecuado del teléfono móvil y consiguiendo que se convierta en esa útil herramienta que te ayude a solucionar problemas y no a generártelos.

Alejarte del teléfono cuando estás en casa, apagarlo por las noches y evitar su uso durante las comidas, algunos de los consejos de los expertos para evitar caer en la nomofobia

Alejarte del teléfono cuando estás en casa, apagarlo por las noches y dejarlo fuera de la habitación son tres de las acciones más comunes que aconsejan los expertos a las personas que empiezan a sufrir problemas de nomofobia. También borrar del teléfono juegos y aplicaciones que no sean imprescindibles y que incitan a la adicción. El consejo es claro: el móvil, cuanto más lejos, mejor, utilizando otros dispositivos para hacer cosas que antes hacías con el móvil, como escuchar música, leer o consultar información. Todo pasa por el autocontrol y silenciar los grupos de WhatsApp y no mandar mensajes, sino llamar directamente cuando necesitemos ponernos en contacto con alguien nos puede ayudar a limitar mucho el consumo del dispositivo y limitar esa sensación de disponibilidad inmediata que nos invade por momentos.

Por último, hay que evitar el uso del móvil durante las comidas, uno de los males más extendidos en estos tiempos, y respetar a tus familiares y amigos, con los que has quedado para disfrutar de un buen rato y no estar siempre pendiente del teléfono.