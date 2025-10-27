Descubren en Baza el mayor tesoro de fósiles de mamut y mastodonte jamás hallado en territorio europeo

En un hallazgo sin precedentes para la paleontología europea, el yacimiento de Baza-1 en Granada se consolida como el enclave más importante del continente en cuanto a restos fósiles de mamut y mastodonte. La novena campaña de excavaciones, finalizada en enero de 2025, ha revelado 240 nuevos registros que datan de hace más de 4,5 millones de años.

El equipo científico, liderado por el paleontólogo Bienvenido Martínez, junto a investigadores de la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Málaga, ha logrado extraer restos excepcionales de especies extintas de proboscídeos. Entre los hallazgos más destacados se encuentra una defensa de mastodonte perfectamente conservada que supera el metro de longitud.

Este descubrimiento posiciona a España en la vanguardia de la investigación paleontológica europea, con evidencias únicas de la fauna del Plioceno inferior. Los expertos han identificado restos de al menos cuatro especímenes de Anancus arvernensis, una especie extinta de mastodonte que alcanzaba los tres metros de altura y poseía impresionantes colmillos de hasta cuatro metros.

Detalles del descubrimiento

La investigación, financiada por el Ayuntamiento de Baza y enmarcada en un proyecto de la Junta de Andalucía, ha permitido documentar individuos de diferentes etapas vitales. Los restos incluyen un ejemplar de edad avanzada (aproximadamente 70 años), un adulto joven, un individuo infantil con dentición sin desgaste y un bebé con dientes de leche.

Importancia científica y conservación

El yacimiento no solo destaca por sus mastodontes, sino que también alberga una extraordinaria diversidad de fauna prehistórica. Los investigadores han documentado la presencia de al menos tres especies de mamut, rinocerontes, dos variedades de équidos tridáctilos, antílopes y los últimos registros conocidos de cocodrilos en Europa.

Perspectivas futuras

Según el paleontólogo Bienvenido Martínez, el yacimiento de Baza-1 aspira a convertirse en un referente museístico en los próximos años. La riqueza y diversidad de los hallazgos lo posicionan como un enclave único para comprender la evolución de la megafauna europea durante el Plioceno, hace más de 4,5 millones de años.

Metodología y proceso de excavación

Los trabajos de campo se han centrado en ampliar el corte de excavación en niveles superiores de la denominada Unidad Estratigráfica 5. Este proceso ha requerido una metodología minuciosa para garantizar el máximo rigor en el control geológico y la preservación de los restos.