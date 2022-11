Escritores 'fantasma' de Linkedin, ¿quiénes son?

“La escritura fantasma surgió naturalmente, ya que siempre me ha apasionado escribir. Pronto me di cuenta de que tenía un don para articular lo que otros pensaban, pero no podían plasmar en papel”. Estas son las palabras de Samantha McKenna a Business Insider. McKenna, quien fue jefa del departamento de ventas a empresas de Linkedin hasta que en el año 2019, decidió irse para dirigir su propio negocio, aunque sin alejarse mucho de esta plataforma que tanto la había hecho crecer. Esto le hizo volver a trabajar para la plataforma Linkedin, pero de redactora fantasma.

Escritores fantasma en #Linkedin. Algunos se rasgan las vestiduras, otros ven una oportunidad. #ghostwriter que construyen discursos y ayudan a pulir la narrativa de directivos, posicionándolos en sus respectivos nichos de actividad. @TE_pymes https://t.co/k9VLjEojgw — Mercedes Blanco (@ireandce) June 29, 2022

La empresa de Samantha McKenna, #samsales Consulting, se ha convertido en una empresa con 13 empleados y 120 clientes que cobran alrededor de 650 euros la hora por prestar sus servicios. Esta nueva comunidad de escritores independientes se ha convertido en una comunidad en auge que ayudan a grandes ejecutivos y empresarios a crear contenido para sus perfiles en Linkedin: se ha convertido en una forma de convertirse en influencer en esta plataforma.

Según Tara Horstmeyer, escritora de Atlanta que actualmente trabaja como escritora fantasma freelancer, opina acerca de la 'escritura fantasma': "Creo que esto ha explotado en Linkedin: la comprensión de la importancia que tiene tu presencia en redes sociales, específicamente para directivos, fundadores y ejecutivos".

Aunque esta práctica se está haciendo notar ahora por su creciente demanda, no es nada nuevo. Los 'escritores fantasmas' trabajan tanto en las biografías de los ejecutivos como en artículos para publicaciones de medios. Además, los precios que cobran son muy tentadores, entre 2.500 y 10.000 dólares al mes.

¿Cuál es el perfil de estos 'escritores fantasma'?

Los ejecutivos y las agencias suelen contratar como sus 'escritores fantasmas' a redactores publicitarios o a experiodistas, ya que tienen experiencia en el sector, aunque pueden venir de diferentes sitios.

Dan Roth, el editor jefe de Linkedin, admite que es una práctica muy común en la red social. Según él, no todo el mundo es un gran comunicador. Aun así, tiene una opinión clara al respecto sobre esta práctica: "Si depender de escritores fantasma es lo que necesitas como directivo o profesional para sacar el conocimiento de tu cabeza y en un lugar en el que te sientas más cómodo compartiéndolo, entonces genial. Aun así, no necesitas contratar a un escritor fantasma. Cuanto más auténtico seas a la hora de compartir tus ideas y conocimientos profesionales en LinkedIn, mejor".

En cambio, empresarios como Anthony J James, quien es director ejecutivo de Trinity Consulting, además de un influencer de LinkedIn que cuenta con 4 millones de seguidores, tienen otra opinión acerca de esta práctica en auge: "Si tuviera más tiempo libre, definitivamente estaría escribiendo más. Ahorro tiempo al usar un escritor fantasma que también conoce y trabaja en mi industria vertical. Esa es la clave".

Según Anthony J James, Linkedin se está convirtiendo en una plataforma con cada vez más personas, y estas necesitan formas de contenido en cantidad y variedad: "Se trata de mantener el flujo de contenido emocionante, fresco, nuevo y diferente, pero aun así demostrar ese liderazgo intelectual. La escritura fantasma definitivamente no va a desaparecer".