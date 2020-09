Así puedes evitar ver el vídeo del suicidio que TikTok intenta retirar

TikTok lleva algo más de 24 horas intentando retirar del todo de su plataforma un vídeo en el que se ve el suicidio de una persona. Hasta el momento no lo ha conseguido del todo y sus usuarios aún pueden toparse con este desagradable contenido mientras navegan por la aplicación.

El suicidio en cuestión es el de Ronnie McNutt, un hombre de 33 años que lo transmitió en directo en Facebook, y cuyo vídeo se comenzó a expandir por TikTok.

Debido a que el contenido en TikTok se reproduce de manera automática, muchos usuarios están viendo el clip en el que un hombre se dispara con un rifle. La plataforma insiste en que cuando identifican el vídeo lo borran y cancelan la cuenta que lo subió, pero si los usuarios lo siguen subiendo, no tienen ningún sistema para localizarlo y borrarlo antes de que esté 'online'.

Para evitar ver el contenido hay dos posibles soluciones, mientras la app programa sus sistemas para localizar este tipo de contenidos antes de su publicación. La primera de ellas es evitar cualquier contenido de un hombre con barba sentado en un escritorio (así es como comienza el vídeo del suicidio).

La segunda manera de evitarlo es como explican en este tuit quitando el autoplay de los vídeos en la configuración de la aplicación.

i think this might help a little. this turns on autoplay so no one has to see it if they don’t want to and but it can still be reported. this is for iphones but i’m sure you can look it up for your phone :>-settings and provacy-data usage-video autoplay-never pic.twitter.com/KYcD8FR7NT