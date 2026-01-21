La educación evoluciona con la tecnología: el papel clave del docente en la era digital

Con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra cada 24 de enero, la comunidad educativa pone el foco en la profunda transformación que ha vivido la enseñanza en los últimos años. La integración de herramientas digitales ha supuesto un punto de inflexión en los procesos educativos, redefiniendo el papel del docente y abriendo nuevas oportunidades para un aprendizaje más activo, motivador y significativo.

Entre las metodologías innovadoras que han ganado mayor protagonismo destaca la gamificación, una estrategia que traslada dinámicas propias del juego —como puntos, niveles, recompensas o desafíos— al entorno educativo con un claro objetivo pedagógico. Numerosos estudios y experiencias en el aula han demostrado su impacto positivo en la motivación del alumnado y en la retención de conocimientos, especialmente cuando se apoya en herramientas digitales accesibles e intuitivas.

En este contexto, Kahoot! se ha consolidado como una de las plataformas de referencia para la gamificación en el aula. La herramienta permite crear cuestionarios interactivos, retos y dinámicas participativas que convierten el aprendizaje en una experiencia activa y evaluable en tiempo real. Su versatilidad facilita su uso tanto en clases presenciales como en entornos híbridos o virtuales, ya que es accesible desde ordenadores, tablets o teléfonos móviles, sin requerir una inversión adicional por parte de los centros educativos.

El profesorado avala los beneficios de esta tecnología. Rosa Aliarte, docente en el IES Eduardo Janeiro de Fuengirola y especialista en apps educativas, destaca que “Kahoot! mejora el aprendizaje del alumnado al fomentar la participación activa y la motivación en el aula”. Además, subraya la importancia de los nuevos modos de juego no competitivos, que “favorecen un aprendizaje cooperativo, donde el alumnado aprende en equipo, sin presión, y se siente más seguro para participar, equivocarse y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje”.

La eficacia de la gamificación con Kahoot! se extiende a todas las etapas educativas, desde educación primaria hasta la formación superior, gracias a la posibilidad de adaptar el nivel de dificultad, el ritmo y el tipo de preguntas. Un ejemplo destacado es el estudio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que durante cinco años analizó el rendimiento de 1.000 estudiantes de ingeniería industrial. La investigación concluyó que el uso sistemático de cuestionarios de Kahoot! como herramienta de evaluación formativa mejoró la asistencia a clase, la retención de contenidos y los resultados en los exámenes finales, gracias a un modelo de aprendizaje continuo y a la corrección en tiempo real.

También en la enseñanza de idiomas se observan resultados positivos. Fernando Romeu, Jefe de Estudios y profesor de inglés para adultos en la EOI de Tortosa, señala que “Kahoot! me ofrece múltiples maneras de evaluar el progreso de mis alumnos y ellos disfrutan aprendiendo”. Más allá de la gramática y el vocabulario, destaca su utilidad para trabajar comprensión oral y pronunciación mediante distintos tipos de cuestionarios, que el alumnado incluso repite de forma autónoma desde casa.

A esta evolución se suma la reciente incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial por parte de Kahoot!, diseñadas para optimizar el tiempo de estudio y facilitar la preparación de exámenes. Estas funciones permiten crear experiencias de aprendizaje personalizadas a partir de cualquier material —apuntes manuscritos, documentos digitales, páginas web o contenidos introducidos manualmente— transformando la información en retos adaptados a los objetivos de cada usuario.

En el Día Internacional de la Educación, el sector reafirma su compromiso con una docencia adaptada a los nuevos tiempos, centrada en el alumnado y apoyada en la tecnología como motor de innovación pedagógica. Apostar por herramientas digitales no significa sustituir la labor del profesorado, sino reforzarla, ampliando sus recursos didácticos y favoreciendo la personalización, la inclusión y la participación en el aula.

Como apoyo práctico al profesorado, se ha presentado además una guía con cinco recomendaciones clave para implementar la gamificación con Kahoot!, que van desde la definición de objetivos pedagógicos claros hasta la evaluación continua de las actividades. Un enfoque que refuerza la idea de que la integración consciente de la tecnología es clave para construir entornos educativos más equitativos, resilientes y preparados para los desafíos del futuro.