El cofundador de Google Sergey Brin augura que la inteligencia artificial general llegará antes de 2030

El cofundador de Google Sergey Brin augura que se llegará a la inteligencia artificial general (IAG, en inglés AGI), una tecnología hipotética de una máquina que posee la capacidad de comprender o aprender cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano, antes de 2030.

Así lo dijo en el marco de la conferencia de desarrolladores Google I/O Brin, que dejó su cargo ejecutivo en 2019 y ahora trabaja junto con los investigadores de IA para Google. También señaló que en un futuro habrá más de una IAG.

Por su parte, Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, apostó por la llegada de esta tecnología -que por ahora sigue pareciendo ciencia ficción- después de 2030.

Comprender las emociones

Hassabis también anotó que la IAG tendría que ser capaz de "comprender las emociones". "Creo que será casi una decisión de diseño si quisiéramos imitar las emociones. Creo que no hay ninguna razón por la que no pudiera serlo en teoría, pero podría ser diferente, o podría no ser necesario, o de hecho, no deseable, que tengan el tipo de reacciones emocionales que tenemos los humanos", matizó en el coloquio con Brin que se celebró en Mountain View, en la sede de la compañía en California.

Brin relató lo apasionante que es trabajar en Google en este momento: "Cualquiera que sea informático no debería estar jubilado ahora mismo".

El cofundador de Google hizo un pequeño repaso por su carrera en la empresa y señaló que cometió "muchos errores" con las gafas Google Glass, ya que no sabía nada sobre "las cadenas de suministro de electrónica de consumo" ni sobre lo difícil que sería fabricar gafas inteligentes a un precio razonable.

No obstante, Brin señaló que cree firmemente en el formato de las gafas inteligentes actuales (potenciadas con IA) y se mostró satisfecho con que la compañía las esté impulsando una vez más, esta vez con "excelentes socios" que ayudarán a crear estas lentes.

Horas antes, Google presentó su último proyecto para desarrollar gafas inteligentes Android XR, aproximadamente una década después del cierre del proyecto Google Glass. Pero solo mostró un prototipo y no anunció fecha de salida a la venta.