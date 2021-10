Se filtran 125GB de Twitch tras un 'hackeo' que expone un videojuego de Amazon y una plataforma alternativa a Steam

La plataforma de streaming Twitch ha sufrido un hackeo que ha llevado a la publicación de 125GB de datos de la empresa en un foro de Internet, incluido el código fuente de un videojuego desarrollado por Amazon Game Studios aún no anunciado, así como una plataforma alternativa a Steam.

Un usuario anónimo del foro 4chan ha publicado un conjunto de datos que ha asegurado que pertenecen a Switch, incluidos datos confidenciales de la compañía. También ha afirmado que dispone de aún más información, como ha recogido el portal especializado VideoGames Chronicle (VGC). En The Verge han confirmado su legitimidad.

Los datos, con un peso de 125GB, pueden descargarse en formato torrent, como han informado usuarios en Twitter como @Sinoc229, que ha asegurado que la filtración contiene elementos como código fuente de su página web con comentarios, así como de las versiones para consolas o móviles del servicio.

Asimismo, el 'torrent' expuesto contiene referencias a productos en desarrollo aún no lanzados, entre los que se incluye una plataforma alternativa para competir con Steam, conocida como Vapor.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing. Might wana change your passwords.