iPhone 12 mini, el compacto de Apple se deja ver en un vídeo concepto

En este 2020 de quebraderos de cabeza sanitarios, parece que la tecnología sigue su curso de manera imparable. Como casi cada año, la manzana más famosa del mundo saca a la vente en menos de un mes su nuevo terminal telefónico, el iPhone 12.

El legado de Steve Jobs, una de las mentes más prodigiosas del último siglo, sigue regalando a los amantes de los smartphones las tendencias más vanguardistas que se conocen. Hace cuatro días, la cuenta de Instagram concept_gunho sacaba un video de lo que parece que va a ser el iPhone 12, en este caso, en su versión mini. En él se aprecia la estética del terminal, los bordes redondeados, la doble cámara y una paleta de colores de lo más atractiva.

15 días tan sólo, algo más de medio mes queda para que los fanáticos del gigante estadounidense tengan en sus manos lo más novedoso de Apple. Aunque el iPhone 12, en todos sus formatos y capacidades, no lo veremos hasta la presentación de octubre, las filtraciones son ya una realidad imperante.

En este caso, uno de los aficionados más célebres, Gunho Lee, ha colgado en sus redes sociales un video donde se aprecia el que podría ser el concepto de iPhone 12 mini que deja volar la inventiva y alienta la imaginación pensando en si el todopoderoso iPhone 12 mini será finalmente así.

Veinte segundos de video amenizados de fondo con la canción "Like this, Like that" han hecho que se viralice un video que ya cuenta con infinidad de reproducciones y que ha hecho disparar otros tantos rumores que correrán como pólvora hasta que se descubra el nuevo modelo a mediados del próximo mes.

Entre las novedades más destacadas que refleja el vídeo, los aficionados han quedado sorprendidos con la gran variedad de colores; plateado, negro, verde, dorado o azul, serían algunos de los colores que podrán elegir los Apple maniáticos.

El nuevo Iphone 12 mini contaría con los bordes biselados para las antenas que se separan del canto, un sistema fotográfico de dos cámaras parecido al de su antecesor y un tamaño que contará con un diagonal de pantalla de 5,4 pulgadas. Aún así, al salir sólo este modelo en el video, siguen las dudas sobre la magnitud de dicho dispositivo al no tener a sus demás hermanos cerca.

El 13 de octubre parece el día señalado para que el iPhone 12 vea la luz. Mientras tanto, los expertos se harán eco de los últimos rumores y los fans deberán aguantar una espera que seguro se les hará interminable.