El doble interestelar del Empire State es este gigantesco asteroide

Los asteroides son un tipo de cuerpo celeste rocoso de mayor tamaño que un meteoroide, pero de menor tamaño que los planetas. Estos objetos suelen orbitar alrededor del Sol y gran parte se sitúa entre Marte y Júpiter, aunque existen algunos cuyas órbitas pueden ir hasta Saturno

Estos cuerpos rocosos suelen tener forma redondeada. No obstante, un asteroide, cuya órbita pasó de forma muy próxima a la Tierra recientemente, llamó la atención de la NASA por lo extraño de su forma, puesto que esta era de forma inusualmente alargada.

El citado asteroide cuenta con unas medidas realmente curiosas, puesto que cuenta con unas dimensiones muy parecidas a las del conocido Empire State Building; parecido que se aproxima aún más al tener forma alargada y constar de mayor longitud que anchura.

Lance Benner, científico principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ha declarado precisamente en torno a esta forma que "de los 1.040 objetos cercanos a la Tierra observados por el radar planetario hasta la fecha, este es uno de los más alargados que hemos visto".

