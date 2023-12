Sólo el 8,6% del material electrónico consumido anualmente se recicla o reutiliza

En un momento crítico para el futuro del planeta, discutido ampliamente en la reciente cumbre del clima COP28, emerge un tema clave: la urgencia de integrar la economía circular en la industria de las tecnologías de la información (IT). Según el informe The Circularity Gap Reporting Initiative, la economía global consume 100.000 millones de toneladas de materiales cada año y crece en 2,76 millones de toneladas al año. Sin embargo, solo el 8,6% de los 100.0000 millones de toneladas de material electrónico consumidos anualmente se recicla o reutiliza.

Los desechos de dispositivos electrónicos, comúnmente conocidos como e-waste, comprenden una extensa variedad de aparatos y equipos electrónicos en desuso. Esto engloba objetos como ordenadores, móviles, televisores y aparatos domésticos. Estos productos suelen contener diversos componentes tóxicos como plomo, mercurio, cadmio y compuestos retardantes de fuego bromados, que pueden presentar importantes peligros ambientales y sanitarios si no se gestionan o reciclan de forma correcta.

Los centros de reciclaje especializados pueden recuperar de manera segura materiales preciados como oro, plata, cobre y metales de tierras raras, disminuyendo la demanda de extracción de nuevos recursos. Asimismo, un tratamiento adecuado previene la liberación de sustancias tóxicas al medio ambiente, evitando así la polución del suelo y el agua.

Es esencial una gestión y reciclaje eficaces de estos desechos tecnológicos y adoptar una estrategia decidida hacia la economía circular. Esta estrategia, que se aleja del tradicional modelo lineal de "fabricar, usar y desechar", busca extender la productividad de los equipos y la infraestructura IT, asegurando su reciclaje efectivo al final de su ciclo de vida. Este modelo prolonga la vida útil de los dispositivos, promuevan programas de retorno y reciclaje y, en última instancia, reduzcan la huella ambiental de la tecnología.

“La adopción de nuevos modelos de negocio sostenibles no debe verse solo como una oportunidad estratégica de innovación y liderazgo en un mercado cada vez más consciente de su impacto ecológico, sino también como una responsabilidad ambiental. En Ingram Micro creemos en este compromiso poniendo nuestro foco en la refabricación, reutilización y reciclaje de dispositivos, e intentando concienciar a nuestros clientes sobre la huella de carbono de los productos adquiridos”, afirma Josep Hilari, director de Marketing e Innovación Digital de Ingram Micro.

Esta compañía, experta en distribución de tecnología y soluciones IT, tiene una estrategia llevada a cabo por varios frentes, desde programas para el reciclaje de residuos electrónicos hasta la mejora de la eficiencia energética.

Además, la empresa se centra en acompañar a todos los actores de la industria en el proceso de maximizar la vida útil de los productos tecnológicos, a través de servicios que respetan el medio ambiente y reducen emisiones, contribuyendo así a una economía circular efectiva.

La economía circular en la industria IT representa no solo una responsabilidad ecológica, sino una ruta inteligente y necesaria hacia el desarrollo sostenible. La cooperación entre los distintos actores de la industria, incluidos fabricantes, distribuidores, consumidores y reguladores, es clave para avanzar hacia un futuro en el que la tecnología sirva no solo como un motor de progreso, sino también como un aliado en la preservación de nuestro medio ambiente.