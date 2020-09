Este mensaje de WhatsApp puede bloquear tu móvil

Desde hace bastante tiempo Whatsapp se ha convertido en nuestro medio de comunicación para contactar con los demás incluso cuando estamos trabajando. De hecho, en el confinamiento debido a la crisis del coronavirus,se ha convertido en un salvavidas para muchas personas que han tenido en la aplicación el mejor recurso para mantener relación con sus familiares y amigos a distancia (recordemos que Whatsapp también tiene la opción de videollamada).

Sin embargo, a pesar de todos los parabienes con los que cuenta la app, toda aplicación tiene también sus sombras y no es de extrañar que, en algún momento, hayamos recibido mensajes de texto largos y raros y tarjetas virtuales sospechosas.

Se trata de, los llamados por los expertos, "mensajes de miedo" que, de hecho, son muy peligrosos y pueden hacernos perder los chat si no tenemos una copia de seguridad previa de la herramienta de Facebook.

¿En qué consiste?

Un contacto anónimo puede enviarnos un mensaje que contenga muchos caracteres extraños. Si se lee completamente termina por no tener sentido para WhatsApp, que podría interpretar el mensaje de una manera totalmente incorrecta. En otras ocasiones a la aplicación también le puede ser imposible procesar el mensaje porque la combinación de esos caracteres crea una situación que concluye en un "bloqueo infinito".

Efectivamente, "Infinite crash" implica que, cuando abrimos WhatsApp, tras leer uno de esos mensajes, se congela y se bloquea. Si se intenta abrir la aplicación, igualmente se vuelve a bloquear. Según los expertos, "no existe una solución general y efectiva para solucionar este problema, porque WhatsApp debe estudiar cuidadosamente este e implementar una solución final".

En realidad existen versiones no autorizadas de la app que no son nada recomendables porque es posible que alteren el comportamiento del código de WhatsApp. Si eso ocurre, la aplicación original no puede garantizar que sus mensaje puedan estar bien encriptados “de extremo a extremo” y se produce una brecha en la seguridad. No obstante, esas versiones “piratas” han sabido cómo implementar una especie de “protección” hacia el encriptamiento de WhatsApp.

De hecho, explican los expertos, "hay muchos grupos secretos de WhatsApp donde muchos usuarios comparten estos códigos. Cuando se crea un mensaje de miedo, se hace para bloquear una plataforma específica, por lo que hay grupos de WhatsApp que comparten códigos para bloquear la aplicación para Android y, otros grupos, comparten mensajes de miedo para bloquear WhasApp para iOS”.

¿Qué se puede hacer si recibimos un mensaje?

En el caso de que nos llegue un "mensaje de miedo" o tarjeta virtual, debemos intentar bloquear el contacto de WhatsApp Web.

Para ello, se establece la configuración de privacidad del grupo en "Mis contactos" o "Mis contactos excepto..." (porque otros contactos desconocidos pueden agregarnos a otros grupos) y eliminar el mensaje que contiene el código de bloqueo, si es posible, de WhatsApp Web.

Si WhatsApp Web se bloquea repetidamente, o no tenemos habilitada una sesión de la versión web, desgraciadamente deberemos reinstalar nuevamente WhatsApp, perdiendo todo el historial de chat. Es, por ese motivo, que los expertos recomiendan hacer una copia de seguridad del historial al menos una vez a la semana.