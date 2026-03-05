Motorola en el MWC 2026: su primer plegable tipo libro, nuevas cámaras récord y auriculares con tecnología Bose

Motorola ha aprovechado el Mobile World Congress de Barcelona para presentar su apuesta más ambiciosa hasta la fecha: el Razr Fold, su primer smartphone plegable de tipo libro (fold en la jerga del sector, frente al formato almeja o flip que ya conocía la gama Razr) junto a una edición especial vinculada al Mundial de Fútbol 2026, el smartphone Edge 70 fusion y una nueva familia de auriculares inalámbricos.

El Razr Fold, el plegable más completo de Motorola

El Razr Fold es el gran protagonista de la presencia de Motorola en el MWC 2026. A diferencia de los modelos Razr anteriores, que se plegaban como una almeja, este nuevo dispositivo se dobla a lo largo, desplegando una pantalla interior de 8,1 pulgadas -similar en tamaño a un tablet pequeño- cuando se abre, y mostrando una pantalla exterior de 6,6 pulgadas cuando está cerrado. Con solo 4,55 mm de grosor abierto, es uno de los plegables más delgados del mercado.

El teléfono está certificado con el reconocimiento Gold Label de DXOMARK -el laboratorio de referencia internacional para evaluar cámaras de móviles- como el mejor sistema fotográfico en un smartphone plegable del mundo, y el segundo mejor en toda la categoría de smartphones en Norteamérica.

Su triple sistema de cámaras traseras monta tres sensores de 50 megapíxeles: uno principal con el sensor Sony LYTIA 828, un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de tres aumentos -capaz de llegar hasta 100 aumentos con ayuda de inteligencia artificial- y un gran angular con campo de visión de 122 grados. El conjunto permite grabar vídeo en resolución 8K con tecnología Dolby Vision.

El dispositivo funciona con el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm e incorpora 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

Novedades de Motorola en el MWC 2026

Destaca especialmente su batería de 6.000 mAh -una de las más grandes en un plegable de este tipo-, con carga rápida de 80 W que promete 12 horas de autonomía en solo 12 minutos de conexión.

Motorola garantiza además siete años de actualizaciones del sistema operativo Android y de seguridad.

Es compatible con el accesorio Moto pen ultra, un lápiz digital que permite tomar notas, dibujar y realizar anotaciones con precisión sobre la pantalla, convirtiendo el dispositivo también en un bloc de notas o lienzo digital de bolsillo.

El Razr Fold estará disponible en preventa en España desde el 13 de abril a un precio de salida de 1.999 euros.

La edición FIFA y el Motorola Edge 70 fusion

Como socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 -que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México-, Motorola ha presentado ediciones especiales de dos de sus dispositivos.

El Razr Fold en versión FIFA incluye un acabado trasero con relieve inspirado en la textura del balón de fútbol, tipografía en negrita con el número 26 y el logotipo oficial del torneo en acero inoxidable con baño de oro de 24 quilates.

Esta edición saldrá a la venta también el 13 de abril desde 2.399 euros e incluirá una entrada para un partido del Mundial.

Motorola Edge 70 fusion

El otro terminal que se suma a esta colección es el Edge 70 fusion, un gama media-alta que estrena a nivel mundial el sensor de cámara Sony LYTIA 710, de 50 megapíxeles, y es también el primer smartphone con pantalla de cuatro bordes curvos a 144 Hz con color certificado por Pantone.

Incorpora una pantalla Amoled de 6,78 pulgadas, procesador Snapdragon 7s Gen 3 y dos opciones de batería: 5.200 mAh o 7.000 mAh -esta última con hasta 72 horas de autonomía declarada-, ambas con carga de 68 W.

El Edge 70 fusion ya está disponible en España desde 419 euros y su versión FIFA, con los mismos detalles dorados que el Razr Fold, puede reservarse hasta el 31 de marzo desde 499 euros en Motorola.es.

Los Moto Buds 2, auriculares con ambición sonora

El catálogo de auriculares de Motorola también se renueva con dos modelos.

Los Moto Buds 2 plus son la opción premium y su principal argumento diferenciador es la colaboración con Bose: la firma estadounidense, referencia mundial en audio de alta gama, ha afinado el sonido de estos auriculares para lograr lo que ambas compañías describen como una experiencia equilibrada y emocionalmente envolvente.

A eso se suman drivers de 11 mm, armaduras equilibradas de la firma Knowles -especialista en componentes de audio de precisión-, cancelación activa de ruido dinámica y seis micrófonos con reducción de ruido ambiental.

Compatibles con audio de alta resolución y el códec LHDC -que transmite audio con mayor calidad y menor latencia que el Bluetooth convencional-, ofrecen nueve horas de reproducción por carga y hasta 40 horas con el estuche. Su precio será de 149 euros.

Los Moto Buds 2, más orientados al uso cotidiano, montan un sistema de driver dual -dinámico de 11 mm y magnético microplanar de 6 mm-, cancelación de ruido de hasta 55 decibelios, Bluetooth 6.0 y hasta 48 horas de autonomía total.

Una carga de diez minutos proporciona tres horas de reproducción. Estarán disponibles desde 79 euros.

Ambos modelos integran funciones de inteligencia artificial de Motorola para resumir notificaciones, transcribir reuniones o traducir en tiempo real en dispositivos compatibles.

Seguridad reforzada y herramientas para empresas

Motorola ha aprovechado también el MWC para anunciar una alianza con la Fundación GrapheneOS, organización sin ánimo de lucro especializada en seguridad móvil y responsable de un sistema operativo basado en Android especialmente reforzado frente a amenazas digitales.

La colaboración, de largo recorrido según ambas partes, tiene como objetivo integrar las soluciones de privacidad y protección de datos de GrapheneOS en futuros dispositivos Motorola, combinándolas con la plataforma de seguridad empresarial ThinkShield de Lenovo -la matriz de Motorola-.

En paralelo, la compañía ha presentado Moto Analytics, una plataforma orientada a departamentos de informática de empresas que ofrece datos en tiempo real sobre el estado de los dispositivos de una flota corporativa: rendimiento de aplicaciones, batería o conectividad, con el objetivo de anticiparse a fallos y reducir interrupciones.

En el terreno del usuario particular, Motorola amplía su aplicación Moto Secure con una nueva función llamada Private Image Data, que elimina automáticamente los metadatos de las fotografías recién tomadas.

Estos metadatos -información invisible que las cámaras incrustan en cada imagen- pueden incluir la ubicación exacta donde se hizo la foto o datos técnicos del dispositivo, información que en ocasiones se comparte sin querer al enviar imágenes por mensajería o redes sociales. La función actúa en segundo plano sin modificar la imagen visible, borrando únicamente esos datos ocultos.