¿Nombres de usuario en WhatsApp? Esta es la nueva función que desarrolla la aplicación de Meta para mejorar la privacidad

Hace tiempo que la nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida diaria; y, entre ellas, WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones más empleadas. Por ese motivo, la plataforma de mensajería instantánea no ha dejado de incorporar nuevas funciones a lo largo de su historia, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios y, sobre todo, velar por la protección de sus datos personales.

Ahora es el turno de los nombres de usuario, una nueva herramienta que Meta está desarrollando con un objetivo claro: garantizar la privacidad del número de teléfono. Según ha informado el portal especializado WABetalinfo, la compañía "espera que se lance esta función en una futura actualización".

Así es la nueva función de WhatsApp

Meta está desarrollando la creación de nombres de usuario para WhatsApp / WABetalinfo

Se trata de la versión beta de WhatsApp para iOS 25.11.10.72, que además notifica en tiempo real a los participantes de una conversación cuando un usuario decide cambiar ese nombre. De esta forma, dos personas pueden conectarse sin intercambiar sus respectivos números de teléfono, algo especialmente útil para personas que suelen interactuar con desconocidos en grupos o por trabajo.

Además, "para garantizar la coherencia y seguridad, WhatsApp ha definido un conjunto de reglas para la elección de nombres de usuario. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Se permite un mínimo de tres y un máximo de 30 caracteres.

No pueden empezar por "www.", ya que "esto podría inducir a error, haciéndole creer a los usuarios que interactúan con un sitio web oficial".

Todos los nombres deben incluir al menos una letra.

Solo se permiten los siguientes tipos de caracteres: letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos.

No será posible utilizar nombres escogidos por otros usuarios, igual que en redes sociales como Instagram o TikTok.

No pueden terminar con un dominio (".com" o ".net"). El objetivo es "evitar confusiones y estafas".

Una clave para mayor seguridad

Por si esto fuera poco, la aplicación también está trabajado en la creación de un código PIN o, más bien, una clave de usuario. Esto es opcional y podrán implementarlo aquellas personas que no deseen que cualquier persona conocedora de su nombre de usuario contacte con ellas.

"Esta función está diseñada para brindar a los usuario un mayor control sobre quién puede contactarlos, ya que requiere de un PIN antes de enviar un mensaje a un nombre de usuario", explica WABetalinfo. "Cuando los usuarios establecen un nombre de usuario, significa que cualquiera puede contactarlos (...). Sin embargo, es comprensible que esto genere inquietud en algunas personas". Por ese motivo, la compañía continúa trabajando en nuevas actualizaciones como esta. "Aunque alguien conozca tu nombre de usuario, no podrá iniciar una conversación a menos que tenga tu clave, pero solo si la has configurado".

Por lo tanto, con estas nuevas funciones Meta trabaja en impulsar la privacidad de las personas dentro de la aplicación, dando así un giro radical a su trayectoria. Hasta ahora, para enviarle un WhatsApp a alguien era indispensable guardar su número de teléfono, un dato que en ocasiones puede considerarse de cierta sensibilidad. Pero cuando entre en funcionamiento esta nueva opción, la información personal será de carácter más reservado.