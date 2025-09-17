Así es el nuevo DJI Mini 5 Pro: dron ultraligero con sensor de 1" y vídeo en 4K 120 fps

El DJI Mini 5 Pro se presenta como el nuevo referente en el segmento de drones ultraligeros. Con un peso de 249,9 gramos, mantiene la ventaja legal de evitar registros o licencias en la mayoría de países, al tiempo que mejora la calidad de imagen, la autonomía y la seguridad en vuelo respecto a su predecesor, el Mini 4 Pro.

El modelo incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada y 50 megapíxeles con apertura f/1.8, diseñado para capturar más luz y ampliar el rango dinámico. En el apartado de vídeo, permite grabar en 4K HDR hasta 60 fps, con opción de 120 fps en 4K para slow motion y 240 fps en Full HD para tomas más creativas.

Además, estrena un sistema de detección de obstáculos omnidireccional, reforzado con un sensor LiDAR frontal que optimiza el rendimiento en vuelos nocturnos o con baja iluminación. Este avance mejora el ActiveTrack 360°, logrando un seguimiento más preciso incluso en entornos complejos.

La batería estándar ofrece hasta 36 minutos de vuelo, mientras que la versión “Plus” amplía la autonomía, aunque puede superar el límite de los 250 gramos.

Modelo Sensor / Cámara Vídeo Autonomía Peso Puntos fuertes DJI Mini 5 Pro 1", 50 MP, f/1.8 4K 60 fps HDR / 4K 120 fps slow motion 36 min 249 g Sensor grande, vídeo ultrafluido, detección de obstáculos omnidireccional, LiDAR Autel EVO Nano+ 1/1,28", 50 MP, f/1.9 4K 30 fps 28 min 249 g Buena calidad de imagen, PDAF+AF rápido, buen HDR Skydio 2+ 1/2,3", 12 MP 4K 60 fps 27 min 800 g aprox. Seguimiento autónomo avanzado, evitación de obstáculos líder del mercado

El resultado de la comparativa es claro: el Mini 5 Pro domina en calidad de imagen y versatilidad de vídeo dentro de la categoría sub-250 g. El EVO Nano+ es una opción más económica y compacta con buena colorimetría, mientras que el Skydio 2+ sobresale en autonomía de vuelo autónomo, aunque con mayor peso y menor portabilidad.

¿Para quién es el DJI Mini 5 Pro?

El nuevo dron de DJI está especialmente dirigido a: