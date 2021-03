Balance de Radar Covid: Unas 150.000 personas han sido avisadas de riesgo de contagio

Unas 150.000 personas han recibido avisos de haber estado en contacto con una persona de riesgo gracias a la aplicación Radar Covid, una herramienta de rastreo "impecable" que ha sido descargada por el 18% de la población, pero que no ha sido utilizada por todas las comunidades autónomas.

"Desde el punto de vista tecnológico la herramienta es impecable; desde el punto de vista de los ciudadanos, positiva. ¿Qué ha fallado?: su adopción por parte de los sistemas de administración regionales y de salud", ha afirmado este miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Desde el pasado 1 de septiembre, todas las autonomías, incluidas Ceuta y Melilla, están conectadas a la aplicación, pero algunas de ellas no se han adaptado al sistema de envío de códigos pertinentes para que la aplicación pueda alertar a los contactos de un positivo detectado.

Así, ha explicado que mientras Galicia ha sido "muy eficiente" en el uso de los códigos, al igual que el País Vasco, Cantabria y Castilla y León; otras comunidades como Madrid "lo hicieron tarde" y otras como Valencia y Cataluña no lo han hecho. Artigas no quiere decir que no lo hayan adoptado no "por falta de voluntad, ni por dar un mensaje político", sino que en muchos casos no han podido porque están gestionado una crisis sanitaria y no han podido dedicar tiempo a la transformación digital, ha matizado.

Promedio de envío de alertas del 2%

Ha reconocido que el promedio de envío de alertas cuando se adopta un contagio es del 2%, pero ha insistido en que el 18% de la población se ha descargado la aplicación, lo que sitúa a España en el cuarto país de Europa con más descargas.

La aplicación, que funciona con Bluetooth, sirve para alertar a los contactos cercanos de un usuario de teléfono que sea diagnosticado de coronavirus. Para ello, es necesario que el sistema de salud envíe un código al contagiado, que, a su vez, lo introduce en la aplicación, que emite las correspondientes alertas a sus contactos.

Avisos de contagio

En total, se han realizado más de 55.000 avisos de contagio de coronavirus, con lo que teniendo en cuenta que se registran una media de tres notificaciones de promedio, el número de ciudadanos alertados es de 150.000. "Solo con salvar una vida humana ha valido la pena", ha dicho Artigas, que ha afirmado que no dejará "de sacar pecho por la aplicación".

Por otro lado, se ha referido al presupuesto de la aplicación, que ha sido de 300.000 euros iniciales, a los que hay que sumar un contrato de 2 años -por 600.000 euros en total- para mantenimiento correctivo y otros tantos para mantenimiento evolutivo (para que sea accesible para personas con discapacidad visual y auditiva): en total 1,5 millones de euros.

Esta cifra contrasta, según Artigas, con lo empleado en Alemania, que ha costado, según ha dicho, 20 millones de euros, más 2 millones de mantenimiento mensual.

Esta aplicación está conectada con las de una docena de países con lo cual permite la interoperabilidad de las aplicaciones. "No nos debemos sentir fracasados, sino alentados de que hemos puesto a España a nivel de los colegas europeos", ha afirmado.