Las plataformas digitales y redes sociales se comprometen a combatir la desinformación en las elecciones

Plataformas digitales, redes sociales o anunciantes en internet como Facebook, Google, Mozilla o Twitter se comprometieron a hacer más transparente la publicidad política o a introducir mecanismos para contrastar datos a fin de luchar contra la desinformación de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019.

"Es la primera vez que la industria ha acordado, de forma voluntaria, unos estándares de autorregulación para luchar contra la desinformación", celebró la comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, tras hacer público estas plataformas su código de buenas prácticas contra las noticias falsas.

Este documento sigue las recomendaciones hechas por la Comisión Europea el pasado abril para atajar la desinformación en internet, que puede afectar a procesos electorales.

