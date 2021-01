La portabilidad en España sigue en cifras de récord

Ya no somos tan fieles a nuestro operador de telefonía móvil. Hace unos años, las empresas se afanaban en proteger y cuidar a sus clientes para que no se fueran con la competencia, tanto en telefonía fija como móvil, pero ahora ya no, o no tanto.

Ha llegado el momento en que estamos más informados de las ofertas de todas las compañías, sus servicios y prestaciones así como han descendido las penalizaciones por portabilidad y todo esto se refleja en los datos de portabilidad en España durante le pasado mes de octubre.

Según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), más de 750.000 números móviles cambiaron de operador en octubre, una cifra récord en España. La portabilidad agregada de numeración fija y móvil volvió a rozar el millón de cambios y ya acumula dos meses consecutivos de cifras nunca vistas antes en nuestro país.

Saldos positivos

Grupo MASMOVIL y los OMV registraron saldos netos de portabilidad móvil positivos, mientras que Orange, Vodafone y Movistar presentaron saldos negativos.

Los tres principales operadores -Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono)- concentraron el 76,1% del total de líneas móviles del mercado.

A pesar de las buenas cifras de portabilidad, en octubre se perdieron casi 11.000 líneas móviles. El mes cerró con una cifra de 54,9 millones de líneas móviles, lo que supone un 1,2% más que hace un año. Las líneas M2M se situaron en 7,55 millones de líneas, casi un 15% más que hace un año.

Portabilidad fija

En cuanto a la portabilidad fija, se portaron 230.000 números fijos, un 6,4% más que en el mismo mes del año anterior. En octubre también se perdieron líneas fijas, cerca de 26 millones.

Banda ancha fija

Por otra parte, en octubre se sumaron casi 74.000 líneas hasta un total de 15,7 millones. El total de líneas de fibra óptica FTTH superó los 11,3 millones. El 40,4% de estas líneas FTTH corresponde a Movistar, con un parque de 4,6 millones de líneas.

Los tres principales operadores -Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono)- concentraron el 83% del total de líneas de banda ancha fija.