RAM para smartphones: cómo escoger la memoria adecuada

A la hora de adquirir un nuevo smartphone, la memoria RAM es un factor determinante que influye directamente en la fluidez y el rendimiento del dispositivo, aunque muchos consumidores suelen prestar más atención a la cámara, el diseño o la batería.

Esta memoria ultrarrápida es donde el sistema operativo y las aplicaciones almacenan temporalmente los datos mientras están siendo utilizados, lo que afecta significativamente a la experiencia del usuario en el día a día.

Según los expertos, no siempre más RAM equivale a mejor rendimiento si el resto de componentes no están correctamente equilibrados. Es fundamental seleccionar la memoria más apropiada según el uso particular que cada persona vaya a dar a su móvil, ya que las necesidades varían considerablemente entre quienes utilizan juegos exigentes y quienes principalmente consultan redes sociales.

Jaime Pérez-Solero, especialista en smartphones de PcComponentes, indica que "para la mayoría de usuarios, entre 6 y 8 GB de RAM es suficiente para un rendimiento fluido y duradero, sin preocuparse por futuras actualizaciones". Esta recomendación apunta a un equilibrio entre prestaciones y coste, ideal para el usuario medio español.

¿Cuánta memoria RAM necesita realmente tu smartphone?

Para conseguir la mejor relación calidad-precio al elegir un dispositivo, es fundamental analizar el uso diario que se le dará, priorizando la capacidad de RAM física y buscando un correcto equilibrio entre todos sus componentes. La interacción con el procesador resulta clave para el rendimiento global del teléfono móvil.

Los técnicos de PcComponentes han establecido tres perfiles de usuario con recomendaciones específicas:

Usuarios básicos: Para quienes utilizan el móvil principalmente para consultar redes sociales, enviar mensajes y navegar por internet, una memoria RAM de entre 4 GB y 6 GB proporciona una experiencia suficientemente fluida sin necesidad de realizar una inversión mayor.

Usuarios intermedios: A quellas personas que emplean su smartphone tanto para entretenimiento como para trabajo multitarea encontrarán en los 8 GB de RAM la capacidad ideal para visualizar contenido multimedia, jugar ocasionalmente o trabajar con varias aplicaciones simultáneamente.

Usuarios avanzados: Los más exigentes, que necesitan editar vídeo, jugar a títulos gráficamente demandantes o ejecutar aplicaciones muy pesadas, deberían optar por dispositivos con 12 GB o más de memoria RAM para garantizar un rendimiento óptimo en todas las situaciones.

La RAM virtual: ¿solución o problema?

En los últimos años, los fabricantes han implementado la tecnología de RAM virtual como alternativa para ampliar la capacidad de memoria de los dispositivos. Esta funcionalidad utiliza parte del almacenamiento interno del smartphone para aumentar su capacidad de forma puntual, mejorando el rendimiento en determinadas situaciones.

Sin embargo, esta solución tiene importantes limitaciones. El almacenamiento interno funciona a una velocidad considerablemente menor que la RAM física, lo que puede generar retrasos perceptibles en tareas exigentes si se utiliza con frecuencia. Además, el uso constante de esta tecnología puede acelerar el desgaste del almacenamiento interno, reduciendo la vida útil del dispositivo.

"Es importante priorizar una buena cantidad de RAM física para evitar depender demasiado de la RAM virtual, ya que puede afectar el almacenamiento interno si se usa en exceso. Además, la elección de la RAM debe ir acompañada de un procesador adecuado y un software optimizado para garantizar el mejor rendimiento a largo plazo", explica Jaime Pérez-Solero de PcComponentes.

Memoria RAM: el componente clave para la multitarea

La memoria RAM constituye un elemento fundamental en el rendimiento de cualquier smartphone actual, especialmente cuando se realizan tareas simultáneas. A diferencia del almacenamiento interno (donde guardamos fotos, vídeos y aplicaciones), la RAM permite al dispositivo mantener activas varias aplicaciones a la vez, facilitando la transición entre ellas sin cierres forzosos ni reinicios.

Con el incremento en la complejidad de las aplicaciones y sistemas operativos, las necesidades de RAM han aumentado considerablemente en los últimos años. Los fabricantes han respondido incorporando cada vez más memoria en sus dispositivos, aunque esto ha supuesto también un incremento en los precios de los terminales de gama media y alta.

¿Cómo influye el sistema operativo en las necesidades de RAM?

Un factor determinante que muchos consumidores no tienen en cuenta es la influencia del sistema operativo en las necesidades reales de memoria RAM. Android e iOS gestionan la memoria de manera diferente, lo que explica por qué los iPhone suelen ofrecer un rendimiento fluido con menos RAM que sus competidores Android.

En el caso de Android, las últimas versiones han mejorado significativamente la gestión de memoria, pero siguen requiriendo más RAM para un funcionamiento óptimo. Por otro lado, iOS está altamente optimizado para funcionar con la configuración específica de hardware de los iPhone, permitiendo un aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles.

Esta diferencia explica por qué un iPhone con 6 GB de RAM puede ofrecer una experiencia tan fluida como un dispositivo Android con 8 GB o más, un dato relevante para quienes consideran cambiar de ecosistema al adquirir su próximo teléfono.

¿Qué ocurre cuando la memoria RAM es insuficiente?

Una RAM insuficiente para el uso habitual del dispositivo provoca síntomas claramente identificables: aplicaciones que se cierran inesperadamente, retrasos al cambiar entre programas, tiempos de carga más largos e incluso un consumo de batería superior al normal. Estos problemas suelen agravarse con el tiempo, especialmente tras las actualizaciones del sistema operativo o de las aplicaciones, que suelen aumentar los requisitos de memoria.

Por ello, los expertos recomiendan adquirir un dispositivo con cierto margen de RAM por encima de las necesidades actuales, para garantizar una vida útil más prolongada y evitar problemas de rendimiento prematuros.

Disponer de la cantidad adecuada de RAM no garantiza un mejor rendimiento por sí solo, sino que elegir el equilibrio adecuado entre todos los componentes para el uso específico que vayamos a darle al dispositivo nos permitirá disfrutar de una experiencia fluida y duradera. Si tienes dudas sobre qué modelo elegir, contar con asesoramiento especializado puede ayudarte a encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades entre la amplia oferta de smartphones del mercado.