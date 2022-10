Todos los pasos para reconocer una app peligrosa o fraudulenta y evitar comprometer tus datos

Cada día contamos con más y más aplicaciones en tiendas virtuales como Google Play Store o Apple Store. Cuando descargamos una aplicación no sabemos realmente si lo que estamos descargando va a querer perjudicarnos y espiar nuestros datos para darles un uso fraudulento, ya que la aplicación la descargamos normalmente por su supuesta funcionalidad y para nuestro entretenimiento.

Aquí vamos a mostrarte algunas señales que nos advierten de que la aplicación que queremos descargar nos va a hacer más mal que bien, y que podríamos estar ante un intento de robar nuestros datos para un uso y comercialización fraudulento de los mismos.

Comentarios y opiniones de usuarios

Aunque a priori no nos parezcan importantes, las valoraciones y los comentarios de los usuarios acerca de una aplicación pueden ser realmente de utilidad. Debemos pensar que es posible que el usuario ya haya descargado la app y esté dando su opinión al respecto: si ha sido de utilidad, si le ha ocasionado algún problema, si han intentado engañarle, etc. Cuantas más opiniones haya en las valoraciones mejor, así tenemos cómo comparar y juzgar nosotros mismos si nos vale descargarla.

¿Está la aplicación en Google Play Store?

Google Play Store tiene muchos filtros y sistemas de protección para evitar las apps fraudulentas en su tienda. Aunque no sean filtros que nos aseguren al 100% que no vamos a descargarnos nada engañoso, sí es cierto que es una gran ayuda para empezar y evitar fraudes. Si la app que buscas no está en la tienda de Google y tiene que buscarla por descargas de internet es una mala señal.

Permisos

Al descargar un app nos suele pedir permisos para su correcto y óptimo funcionamiento. Dependiendo de la aplicación y su interacción con el sistema necesitará más o menos permisos. Cuando vayas a aceptar estos permisos pregúntate lo siguiente antes de darle a aceptar, ¿realmente necesita la app todos estos permisos para funcionar? Si la respuesta es no, probablemente te encuentres ante una aplicación fraudulenta.

No todo es posible

Deberás usar tu sentido común: si estás ante un app que te vende una promesa imposible o demasiado buena para ser cierta, piensa antes de aceptar y descargar pues es posible que sea fraudulenta.

Ocupa poco o mucho

Tienes que saber lo que te estás descargando para saber si es lógico que ocupe lo que ocupa. Si te estás descargando un juego como por ejemplo Call of Duty, que es un juego que ocupa mucho espacio por la cantidad de descargas que hay que hacer una vez instalado el juego, y ves que el tamaño del APK ocupa poco, deberás pensar que algo no anda bien.

De igual manera, si piensas que la aplicación que estás descargando no debería requerir de mucho espacio pero sí lo hace, también deberás estar alerta por si estás ante un app fraudulenta.