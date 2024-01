Así es el robot de LG con inteligencia artificial para ayudarnos en casa

Un pequeño robot para echarnos una mano en casa y acompañarnos en nuestro día a día. Es una de las propuestas que LG Electronics lleva a su expositor en el CES 2024 que se celebra esta semana en Las Vegas. Un dispositivo que integra las últimas tecnologías robóticas, de inteligencia artificial y multimodales para que pueda moverse, aprender, comprender y participar en conversaciones complejas.

El objetivo de LG con este producto integrado en su línea Smart Life es que se convierta en un gestor del hogar y un compañero que mejore la vida diaria de los usuarios, aunando así dos de los eslóganes de la marca: Zero Labor Home y Life’s Good.

El robot aprovecha la tecnología de conducción autónoma y la inserta en un diseño de dos patas que llevan unas pequeñas ruedas para poder desplazarse de forma independiente. Es inteligente y puede hablar y expresar emociones con las personas mediante movimientos utilizando las articulaciones de sus patas.

El uso de la tecnología inteligente multimodal, que combina el reconocimiento de voz e imágenes con el procesamiento del lenguaje natural, permite a este robot comprender el contexto y las intenciones de las personas para comunicarse forma activa con los usuarios.

Este asistente funciona como un centro doméstico inteligente, se conecta fácilmente con electrodomésticos y otros dispositivos conectados dentro del hogar. Además, gracias a la colaboración de LG con Qualcomm Technologies, instala la plataforma Qualcomm Robotics RB5, por lo que tiene reconocimiento facial y del propio usuario.

Un 'guardián' que se adapta a nuestro estado de ánimo

El robot utiliza su cámara integrada, un altavoz y varios sensores para recopilar datos ambientales en tiempo real como temperatura, humedad o la calidad del aire interior. Las tecnologías de LG analizan esos datos, aprendiendo continuamente y combinándolos con información externa.

Puede servirnos de cuidador de animales domésticos y de alarma de seguridad, ya que los usuarios pueden ver a distancia a sus mascotas y envía alertas si detecta actividad inusual en la casa.

Al regresar al hogar, el robot nos recibe, detecta nuestras emociones analizando nuestra voz y expresiones faciales y selecciona música u otros contenidos que se adapten a ese estado de ánimo.

Por lo que se refiere a la vida diaria, puede darnos detalles sobre el estado del tráfico, información meteorológica actualizada, horarios personales o recordatorios de toma de medicamentos.

Y las posibilidades no se detienen aquí: puede patrullar la casa de forma autónoma cuando no hay nadie, desplazándose de una habitación a otra y enviando notificaciones a nuestro smartphone si encuentra una ventana abierta o alguna luz encendida. También nos puede ayudar a ahorrar conectándose a una toma de corriente inteligente y apagando dispositivos que no se estén utilizando.