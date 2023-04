Nueve robots responderán a los periodistas en una conferencia de prensa

Nueve robots sociales interactuarán con los periodistas en una rueda de prensa que organizará en julio próximo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) durante su cumbre anual sobre el uso de la inteligencia artificial con fines loables AI For Good.

Según el organismo, que funciona como un brazo de Naciones Unidas especializado en tecnologías, un grupo de robots capaces de interactuar con las personas responderán a las preguntas de la prensa en un evento sin precedentes a nivel mundial que se realizará en Ginebra el 6 y 7 de julio.

Además, cerca de 40 robots, concebidos para cumplir diversas tareas -como apagar incendios, construir casas o brindar cuidados de salud- estarán presentes con sus creadores y mostrarán sus capacidades a los participantes en la cumbre, que está abierta a todos (previa inscripción) de forma gratuita.

Un portavoz de la ITU precisó que entre los robots que entrarán en relación con los periodistas estarán Beonmi, el primer robot humanoide completamente funcional y de uso general; y Nadine, uno de los humanoides sociales más realistas que existen.

