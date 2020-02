Samsung presentará el 11 de febrero su serie Galaxy S20, con tres modelos y versiones 5G

La serie Galaxy S20 y su nuevo smartphone plegable, que podría llamarse Galaxy Z Flip, serán algunas de las estrellas de la presentación de Samsung del próximo 11 de febrero. Eso es al menos lo que dicen los rumores y las filtraciones publicados en las últimas semanas en publicaciones especializadas de todo el mundo.

Tras haber renovado el pasado verano la serie Note, ahora le toca al otro buque insignia de la marca surcoreana, la serie S. Salvo sorpresa, los nuevos teléfonos no se llamarán S11 (que es lo que tocaría), sino S20, y llegarán en tres versiones, Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra, con opciones 4G y 5G.

En principio, las diferencias entre los dos primeros serán más sutiles que entre anteriores modelos normales y plus, y el verdadero salto se producirá entre ellos y el Ultra.

En cuanto al diseño, es similar al de las ediciones S más recientes, salvo que cambia la ubicación de las cámaras en la parte trasera, que según las imágenes filtradas se situarían en un contenedor cuadrado la esquina superior izquierda.

Otro cambio importante es la eliminación del conector de auriculares de 3.5 mm, algo que ya había hecho Samsung en los últimos Note y que ahora se ampliaría también a los S.

Los tres S20 llevarán procesadores Qualcomm Snapdragon 865 o Exynos 990 (dependiendo de los mercados) y pantallas Dynamic Amoled con resolución FHD+ (3200 por 1440) y tasa de refresco de 120Hz y tres tamaños: 6,2, 6,7 y 6,9 pulgadas para el S20, S20+ y S20 Ultra, respectivamente.

Las cámaras del Galaxy S20 y el S20+ son básicamente las mismas, con un sensor de 12 megapíxeles en la cámara principal con píxeles de 1,8 micras, una teleobjetivo de 64 megapíxeles con un zoom óptico de 3x y 30x híbrido, otra gran angular de 12 megapíxeles y la frontal, con 10 megapíxeles. En el caso del S20+ cuenta además con otra cámara ToF para medir con precisión la profundidad para ofrecer lo que Samsung llama enfoque dinámico.

El salto al pasar al S20 Ultra es considerable, con 108 megapíxeles en la cámara principal, 40 en la frontal, 12 en la gran angular, una teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom óptico de 10x, 30x híbrido y 100x digital y cámara ToF.

Los tres modelos pueden grabar vídeo con resolución hasta 8K a 24 fotogramas por segundo y también contarán con el mismo software, con mejoras en el procesado, tratamiento y corrección del color para ofrecer imágenes más realistas pero no por ello menos interesantes.

El S20 y el S20+ llegarían con 12 GB de memoria RAM y el Ultra ofrecería 16 GB, con los dos primeros en opciones de almacenamiento interno de 128 o 256 GB y el Ultra proporcionando 256 GB o 512. Por lo que se refiere a la batería, iría de los 4.000 mAh del S20 a los 5.000 mAh del S20 Ultra.

En cualquier caso todo esto no son más que rumores, por mucho que las principales webs del sector coincidan en lo básico. Hay que esperar al 11 de febrero para saber si todo esto se confirma o no y qué otras novedades incorporará Samsung a su catálogo de productos.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7