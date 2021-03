Cómo solucionar el problema de las apps que se cierran solas en Android

Miles de usuarios de Android sufren desde hace unas horas problemas para abrir ciertas aplicaciones que se cierren de forma inesperada en cuanto intentas leer su contenido.

A number of users experienced app crashes over the last 24 hours, which has since been fixed. If your device is still affected, please update Android System WebView and/or Google Chrome via Google Play. More information: https://t.co/7Pw8TfkW8W We apologize for any inconvenience.