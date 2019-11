200.000 pedidos del Cybertruck de Tesla en tres días

Tesla ha alcanzado los 200.000 pedidos de su camioneta Cybertruck en solo tres días. El fabricante de vehículos eléctricos fundado por Elon Musk mostró su nuevo producto el pasado viernes en una accidentada presentación.

Al día siguiente del evento, Musk aseguraba en Twitter que Tesla había recibido ya 146.000 pedidos: el 42% de reservas de la versión dual motor; el 41%, a la trimotor, y el 17%, a la de motor individual. "Mejor que un (Ford) F-150, más rápido que un Porsche 911. Pide el Cybertruck 'online'", señalaba Musk en la red social.

Better truck than an F-150, faster than a Porsche 911. Order Cybertruck online at https://t.co/hltT8dg2NO

Musk fue actualizando el número de reservas durante el fin de semana y subrayó que la compañía ha conseguido dicho volumen "sin publicidad" ni contenido patrocinado.

El Cybertruck se puede encargar previo pago de una señal de 100 dólares (90 euros) y está disponible con tres niveles de autonomía: 402, 482 y 804 kilómetros. Los clientes que decidan completar la compra deberán hacerlo a medida que se acerque el inicio de producción, a finales de 2021. Está previsto que la versión trimotor con tracción integral comience a fabricarse un año después.

Musk afirmó también en Twitter que la compañía hará nuevos anuncios sobre tecnología, "en su mayoría", a lo largo del año que viene.

Cybertruck is our last product unveil for a while, but there will be some (mostly) unexpected technology announcements next year