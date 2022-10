Dos voces del Asistente de Google y Google Maps se juntan y cortocircuitan las redes

En un mundo en el que cada vez hay más tecnología para todo hay una serie de voces que cada vez se encuentran más presentes en nuestras vidas y que facilitan incluso más el uso de aparatos como Alexa (el asistente de voz de Amazon) o del servidor de mapas Google Maps, siendo esta última una de las protagonistas de esta noticia.

Y es que un vídeo corto en el que aparecen las actrices de voz Nikki García y Susana Ballesteros (quienes dan voz al Asistente de Google y Google Maps en dos versiones del español) se ha convertido en tendencia en redes sociales como Twitter, en una publicación llevada a cabo desde la cuenta @isopixel. Y aunque hay un pequeño error en el mensaje, puesto que este establece que una de ellas es voz de la Alexa de Amazon cuando no es cierto (cosa que la propia Nikki García se encargó de desmentir respondiendo al tuit) eso no ha impedido que el vídeo le encante a la gente y cuente con más de 12.500 retuits y más de 64.600 me gustas.

Dos voces de Google en el mismo espacio

En el vídeo, tanto Nikki García como Susana Ballesteros se meten en sus respectivos papeles como voz de Google, intentando ayudarse mutuamente hasta casi crear un bucle, que terminan rompiendo al cortocircuitar, según palabras de una de ellas.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, muchos aplaudiendo el tono cómico del vídeo y otros tantos acompañando sus mensajes de memes, como la famosa imagen de dos Spider-man que se señalan mutuamente.

Las voces de Nikki García y Susana Ballesteros no solo dan vida a los productos de Google, también pueden escucharse en muchos otros lugares. García también es reportera y su voz ha estado presente en los mensajes de la compañía de transporte Renfe (entre otras) y Ballesteros también canta y trabaja en Estados Unidos, además de prestar su voz a uno de los personajes de la serie 'Tuca & Bertie' en su doblaje para América Latina.