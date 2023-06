Ana Terradillos y cómo quedarán las tardes de Telecinco y Cuatro con la llegada de Ana Rosa

–Forjada en la SER, hoy recibe la Antena de Plata por el magacín vespertino Cuatro al día ¿cómo ha sido este último año?

–Estoy muy contenta por la decisión que tomé de hacerme cargo de este programa. Cada día es el primer día. El programa es más mío y lo noto en la calle:ya no me comparan tanto con Joaquín Prat. Se han hecho ya a mi estilo.

–Usted sustituyó a Ana Rosa Quintana a primera hora...

–Y fue el mayor reto de mi vida. En la andadura de la próxima temporada yo ayudaré en lo que esté en mi mano para el matinal. Ante la cantidad de cambios, y con Ana Rosa en Telecinco por las tardes sospecho que Cuatro al día adquirirá más perfil político. Todo dependerá de los contenidos de las tardes que proponga el equipo de Ana Rosa.

–Con el adelanto electoral ¿cuándo se irá de vacaciones?

–De vacaciones no me voy hasta la segunda semana de agosto cuando el pescado ya esté vendido. Cuatro al día toca de todo pero lo que me pirra es la política, es donde mejor me muevo, es el nervio que traigo de la radio. Hay que aceptar que este verano será muy diferente.

–¿Qué ha descubierto al presentar su magacín en directo?

–Que tres horas en directo son agotadoras. Hay que vivirlo. Yo tenía el recuerdo de días críticos con Ana Rosa de haber empezado en la tertulia inicial, que es hora y media, y seguir hasta las cuatro horas y media. Eso demuestra lo que grande que es ella. Tanto tiempo de concentración en el plató es algo titánico.

–¿Es cuestión de adaptarse?

–Me ha costado adaptarme a las tardes, porque empiezas cuando el día ya se está acabando para la mayor parte de la actualidad. Cuando en la radio pasé de la noche a la mañana ya estaba adaptada en el primer día.

–¿Tiene la escaleta siempre cerrada?

–Sí, antes de empear, pero cada día por la actualidad hay que cambiarla. Y en estos días siempre ha pasado algo a última hora.

–¿Cómo miran de reojo mientras están directo?

–Hay muchos canales de información pero ahí se demuestra que las redes sociales, cuando son bien usadas, son una maravilla. Tenemos un equipo de 30 personas, muy joven, con mucha garra, que se llevan todo el día surfeando, detrás de la actualidad.

–Ana Rosa y toda su órbita está señalada por los partidos del gobierno y en las redes...

–Me enfada. El periodismo tiene que ser libre, que los periodistas sean señalados por sistema es deprimente. Y lo que desea el votante es que los políticos aporten gestión, estabilidad y que no se dediquen a criticar a la prensa.