Banderas y Penélope en la noche de los Emmy

El actor malagueño Antonio Banderas y Penélope Cruz son los dos españoles aspirantes en interpretación a los premios de la Academia de TV norteamericana, los Emmy, que se entregan esta noche en Los Ángeles. Banderas accede por su papel protagonista en Genius sobre Picasso, miniserie de National Geograhpic que también aspira a mejor telefilme en su categoría con la versión de Fahrenheit 451 de HBO.

Banderas ya obtuvo su primera nominación en los Emmy en 2004, en la misma categoría, con And Starring Pancho Villa as Himself, por interpretar a Pancho Villa. Va a tener enfrente al gran favoritos, Darren Criss como Andrew Cunanan en American Crime Story sobre Versace, del canal FX. Penélope Cruz, hermana del diseñador en esta ficción que en España ofreció en abierto Antena 3, aspira a actriz de reparto en miniserie junto a una compañera de producción, Judith Light. En el apartado de actor de miniserie junto a Banderas también se encuentra el reconocido actor británico Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose (que a partir de mañana se puede ver en España en Sky); y un veterano premiado en los Emmy como Jeff Daniels por The Looming Tower.

Una actriz nacida en Marbella, la joven británica Millie Bobby Brown, aspira a mejor intérprete de reparto por la serie más popular de Netflix, Stranger Things.

En actriz de miniseries otra actriz de largo recorrido en el cine como Laura Dern es la principal aspirante, por The Tale; junto a Jessica Biel por The Sinner o Edie Falco por el especial de Ley y Orden basado en hechos reales.

Series

Juego de Tronos, de la HBO, en su recta final como firme aspirante a mejor drama ante la actual ganadora El cuento de la criada, de Hulu, en una segunda temporada más floja, mientras que ha repuntado The Crown, de Netflix. Westworld, de HBO, en su segunda andadura, tampoco se la ve con opciones, mientras el reto está presente para Stranger Things y para This is us, serie en abierto de la NBC que se cuela en unos premios copados por las plataformas de pago. The Americans, con su sexta temporada en FX, cierra la relación.

En mejor comedia, la feminista de las luchadoras, Glow, de Netflix, parece posicionarse mejor sobre Atlanta (FX), Black-Ish (en abierto, de la Disney, ABC), Curb your enthusiasm y Barry (ambas de la HBO) y una serie de Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel.

Actrices

En actriz de drama la favorita es Claire Foy en su despedida en The Crown, la serie sobre Isabel II de Netflix, junto de la ganadora del pasado año, Elisabeth Moss, por El cuento de la criada, de la plataforma Hulu. También entra en liza la rebelde androide de Westworld (Dolores), de la HBO, Evan Rachel Wood, además de Sandra Oh, por Killing Eve; Keri Russell, The Americans; y Tatiana Maslany por Orphan Black.

En actriz de comedia parece bien posicionada la veterana de Mom, Allion Janney, que comparte categoría con Pamela Adlon, Better things; Lily Tomlin por Grace y Frankie; Issa Rae, Insecure; Tracee Ellis Ross, Black-Ish y Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon.

Actores

En actor de comedia aspiran al Emmy otros habituales de la gala como Ted Danson,por The good place; William H. Macy por la versión estadounidense de Shameless; y un ilustre del género como Larry David por su veterana Curb your enthusiasm. Esta lista la completan Anthony Anderson, de Black-Ish; Donald Glover, de Atlanta; Bill Hader, por Barry.

En actor de drama Westworld, de la HBO, incluye dos nominados, Ed Harris y Jeffrey Wright, frente a la mejor serie en abierto del año, la mencionada This is us, Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown. Matthew Rhys, protagonista de The Americans, completa el listado junto a Jason Bateman, de Ozark.

En interpretaciones de reparto, Juego de Tronos enjuga sus pocas opciones estelares con Peter Dinklage, donde también están Joseph Fiennes por El cuento de la criada, y el marido de la reina de The Crown, Matt Smith. En actor de reparto de comedia se halla Alec Baldwin por sus caricaturas sobre Donald Trump en Saturday Night Live.