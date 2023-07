Quién es Billie Eilish, la autora de la canción de 'Barbie'

Billie Eilish se une a Zane Lowe en Apple Music 1 en una conversación en profundidad sobre su contribución a la banda sonora de la película Barbie, con el tema What Was I Made For. En la conversación cuenta cómo ella y Finneas (su hermano) se involucraron en el proyecto, cómo fue invitada por Greta Gerwig (la directora de la película) a ver un primer montaje y qué le deparara el futuro.

–¿Cómo se involucró en la banda sonora de la película Barbie?–Dios, es muy gracioso que todo salga ahora porque el proceso ha sido un secreto durante mucho tiempo. En algún momento a finales del año pasado, Finneas me dijo: “Tía, ¿te gustaría hacer una canción para Barbie?”, y yo pensé… pero ¿de dónde saca esto ahora?”¿Por qué se te ha ocurrido eso?”, él dijo: “Bueno, estaba hablando con Mark y Greta y simplemente surgió”. Entonces empezaron a escribir en un grupo y yo no sabía de qué iba la cosa o qué estaba pasando y de repente empiezan Greta y Mark a hablar sobre cosas de la película… Yo había oído hablar de ella cuando salió en internet hace como un año, y ya estaban rodando y todo el mundo estaba como, ¡Oh Dios mío, está Margot Robbie y está Ryan Gosling, y todo esto. Greta nos explicó la película, y crear la canción fue la cosa más dulce y pura del mundo.

–¿Cuál es el origen de la canción What Was I Made For?–Finneas decía, “¿Deberíamos tratar de escribir una canción de Barbie?”… “Jo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a conseguir.” Pensé en No Time to Die, que fueron meses de pensar, hablar y llegar a tener diferentes melodías y todo eso. Ese también fue uno de mis procesos favoritos de todos los tiempos. Pero aquí fue muy diferente. Yo pensaba ¿Cómo vamos a recrear eso?” Y entonces nos sentamos de verdad y Finneas empezó a tocar el piano, y salieron ese primer par de frases, “Solía flotar, ahora sólo me caigo”, simplemente salieron... “Solía saber, pero ahora no estoy segura de para qué estoy hecha”. Al principio de escribir esta canción, el primer día de composición, Finneas y yo, sobre todo yo desde mi perspectiva, sólo pensábamos en Barbie. No pensé en mí ni una sola vez durante el proceso de composición.

–¿Es cierto que Greta Gerwig le invitó a ver un primer montaje de la película?–Greta me dijo que quería que viera la película. Estábamos literalmente Finneas, Greta y yo, y un par de sus productores. Ella iba a tener un bebé en cinco días, era algo muy loco. Fui sin pensar qué saldría de todo aquello. Yo sólo quería ver la película. Era genial la verdad, me sentía honrada de que pensaran en mí. Ella nos puso 30 o 40 minutos de la película.

–¿Qué significa Barbie para usted? –Dios mío, Barbie fue mi infancia, de verdad, Barbie era mi día a día de niña. Es una muñeca preciosa, por favor. Hay tantas Barbies, hay muchas versiones diferentes y muy distintas... todas mis Barbies tenían sus propias personalidades, opiniones, pensamientos y estilos e ideas del mundo. Yo sólo era una niña que hablaba por ellas, pero seguían teniendo su personalidad para mí.

–¿Qué espera del futuro?–Recientemente, estoy muy bien. Creo que estamos dando algún tipo de paso hacia delante. Estamos haciendo cosas. Estoy pensando en el futuro. Tengo que decir que he sentido presión en el último año a la hora de escribir.