Censuran a Bob Esponja por un episodio sobre una cuarentena

Una broma que recuerda a la actual pandemia del coronavirus ha sido el motivo por el que el canal infantil Nickelodeon, de Viacom, eliminará un episodio de Bob Esponja perteneciente a su última temporada. La cadena entiende que la historia puede herir la sensibilidad de muchas familias. Los habitantes de Fondo de Bikini, como la estrella Patricio, se ven obligados a encerrarse en una cuarentena por un virus detectado en el Krusty Burger, donde trabaja Bob.

El capítulo se titula Kwarantined Krab (algo así como la cuarentena del cangrejo) y en él los protagonistas deben permanecer en vigilancia ante un posible brote de la "gripe de la almeja" surgido en un restaurante de comida rápida. "Hemos decidido no emitirlo debido a las sensibilidades en torno a la pandemia del mundo real", explicó un portavoz del canal

El episodio no se emitirá por Nick. y tampoco estará disponible en plataformas de streaming como Amazon y Paramount+, previsto que aterrice en España, donde también se puede ver bajo demanda las aventuras submarinas.

Esa última temporada de Bob Esponja, la número 12, comenzó a producirse en 2017, por lo que la trama sobre el virus se escribió antes de que estallara la pandemia de la covid-19, aunque Nickelodeon no dio detalles sobre su fecha de producción exacta.

No es el único episodio retirado de la serie, pues el portavoz también confirmó que ya no está disponible otro, más escraboso, en el que Bob Esponja, Patricio y Don Cangrejo irrumpen en casa de una mujer y roban su ropa interior tras una noche en el casino. El episodio se eliminó "después de una revisión de estándares en la que determinamos que algunos elementos de la historia no eran apropiados para niños.

Bob Esponja se estrenó el 1 de mayo de 1999 y lleva más de dos décadas emitiéndose en todo el mundo. En España se ofrece en abierto en Clan TVE (tras pasar por La 2) y en las plataformas en Nickelodeon. Su creador, Stpehen Hillenburg, falleció en 2018.