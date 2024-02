La noche del bolero y los 'Brillos Platino', así es la segunda semifinal del Benidorm Fest

Con los cuatro primeros clasificados para la final del sábado (Nebulossa, Angy, Sofía Coll y Miss Caffeina), el Benidorm Fest celebra este jueves su segunda semifinal con otros ocho seleccionados y con cuatro plazas que van a estar caras. Hay igualdad y competencia, aunque a priori hay dos favoritos, con estilos antagónicos en la disyuntiva que tiene el jurado y el público para decidir quién va a estar en Malmö en mayo. Por un lado está el Brillos Platino urbano, con voz 'quevedesca' de Almácor en la canción que cierra el orden de intervención de hoy. Y por otro el canario St. Pedro con el bolero académico y renovado en su inflexión vocal de Dos extraños (cuarteto de cuerda). Y también vuelve a estar la bulería. María Peláe evoca las penurias de las mujeres andaluzas en la Guerra Civil y en la posguerra con Remitente. Una evolución de lo que supuso el Eaea de Blanca Paloma que se encontró el pasado año con la indiferencia del televoto internacional pese al valor que le dio el jurado.

El flamenco lo tiene incierto para regresar a Eurovisión, pero Peláe le imprime vocación y empeño, como hará esta noche en la gala conducida por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada.

El pabellón L'Illa de Benidorm comienza el directo a las 22.50 en La 1. Una hora tardía con la que la cadena pública pretende encontrar así a más espectadores potenciales (y un 'share' más alto).

La primera en aparecer en el pabellón esta noche, vigilado por el ojo que preside el escenario, será María Peláe con ese mencionado Remitente que reclama la memoria y la labor de las mujeres. Está entre las favoritas para pasar.

En segundo lugar interviene el ritmo electrolatino del canario Dellacruz, Beso en la mañana. Puede ser la sorpresa de la noche y dependerá de la puesta en escena. Como también sucederá con el dúo que interviene en tercer lugar y con respaldo de los eurofans, Marlena con el descarado y desenfadado Amor de verano. Ana y Carolina se han ganado en las redes ser tenida en cuenta.

En cuarto lugar llegará el momento de expectación de comprobar cómo cala y emociona un clásico bolero en el corazón del público. St. Pedro se ha forjado los últimos años en EEUU para cuajar un producto así como Dos extraños.

Tras el breve interludio, en quinto lugar acude el madrileño Jorge González y el sabrosón Caliente. Evoca a los ritmos latinos de los 90 y esa sinceridad es la que busca convencer tanto al público español como al internacional. Profuso de tópicos, la coreografía y la puesta en escena puede originar un estallido que haga remontar a esta propuesta que será de las favoritas del demoscópico.

Yoly Saa, en sexto lugar, tiene menos opciones, una propuesta indie con No se me olvida, con aire folk y nostálgico que en principio no está llamado a un puesto alto. Como tampoco el séptimo participante, con la balada en catalán El Temps, Roger Padrós. Un tema lacónica que también dependerá de cómo se haya planteado en el escenario para calibrar su potencial.

Y cerrará el capítulo de competición de la gala el mencionado Almácor y los Brillos platino que ha venido sonando en las plataformas. Tiene de su lado al público más joven en busca de ser ese representante transversal e intergeneracional que ponga nuevos ritmos españoles en el escenario de Eurovisión.

Sobre las doce de la noche se abrirán las líneas para la participación del público que cuenta con el 25% de la puntuación, repartida en ese mitad con una representación demoscópica que siempre ha tenido un comportamiento desconcertante.

En el 50% restante, el jurado formado por Guille Milkyway, Beatriz Luego, Ángela Carrasco y Carlos Baute por la representación española y otro cuatro expertos internacionales eurovisivos. Hoy van a tener un trabajo más arduo que en el martes.

Orden y horario de la segunda semifinal del Benidorm Fest

1 María Peláe - Remitente (23.05)

2 Dellacruz - Beso en la mañana (23.10)

3 - MARLENA - Amor de verano (23.15)

4 - St. Pedro - Dos extraños (Cuarteto de cuerda) (23.20)

5 - Jorge González - Caliente (23.30)

6 - Yoly Saa - No se me olvida (23.35)

7 - Roger Padrós - El temps (23.40)

8 - Almácor - Brillos platino (23.45)