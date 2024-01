Lo alejado que está el jurado respecto al público en el Benidorm Fest

La tercera edición del Benidorm Fest se ha iniciado con una semifinal donde nada destacó especialmente de cara a encontrar un gran candidato para el Festival de Eurovisión y una gran deficiencia en el sonido de los espectadores que seguían el espectáculo en La 1, que fue visto por algo más de 1 millón de espectadores y 3 millones de audiencia acumulada (usuarios únicos), con casi un 11% de cuota.

La gala comenzó a la hora del prime time del primer canal, cerca de las once de la noche, con Ruth Lorenzo de maestra de ceremonia, Marc Calderó y Ana Prada, en roles mas bien convencionales que se vieron tambaleados en cuanto apareció Inés Hernand unos minutos, la que mejor conecta con el público en L'Illa, el pabellón de Benidorm.

De las aspirantes de la primera noche destacaban en principio Sofía Coll, con un montaje en Here to stay que se contempla con un desbarajuste excesivo. Esa puesta en escena barroca impidió que fuera la ganadora de la noche. Lo hizo el dúo Nebulossa con el himno de Zorra. Una efervescente canción de reclamación (sí, no sólo de las mujeres, sino en general de las personas que no son valoradas) ambientada en un cabaret y dos bailarines que se desnudan en escena (uno de ellos se peleó con los pantalones de cuero, que no se le despegaban). Es la canción más pegadiza del festival, llamada a relevar a Nochentera, y fue premiada con 84 puntos del jurado, segundos con el voto demoscópico (35) y terceros en el televoto, con 30. En total, 149 votos que la colocan en posición preferente de cara a este sábado.

El tema lo coreaban incluso los rivales en la rueda de prensa posterior:

🎶 Se corea “Zorra”, la canción con más puntos de la primera semifinal del #BenidormFest2024, en la rueda de prensa.¡Enhorabuena, @Nebulossa_of! pic.twitter.com/8txK7EXIiw — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 31, 2024

Pero en cuestión de votos llama la atención que los peor valorados por el jurado, el trío de espíritu adolescente Mantra, fuera el más puntuado por el público en casa. Me vas a ver es animada, algo vintage, incluso entrañable. No para que pete en Eurovisión, pero sonará en las noches de este 2024.

🤩 “Me vas a ver quemar la noche, sin finalMe vas a ver de doce a doce, bailar sin parar”Mantra (@MANTRAes) ha llegado al #BenidormFest2024 con buen rollo sobre el escenario y su canción “Me vas a ver”.#BenidormFest | #BenidormFestSemi1pic.twitter.com/6Z8iPnoUVW — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 30, 2024

En el lado inverso, los consolidados Miss Caffeina, con un juego de sombras con sus bailarines en otro tema de remontada y evasión, Bla, bla, bla, segundos para los expertos, quintos para el público y últimos para la muestra demoscópica, lo que les perjudicó aunque se clasificaron por estrecho margen con Mantra al obtener 105 puntos.

Entre los expertos poco que objetar en lo profesional: Guille Milkyiway (La Casa Azul), Beatriz Luengo, Ángela Carrasco, Carlos Baute, y tal vez más en lo generacional, pero su criterio ha sido parecido a lo que latía entre los eurofans, lo que influye también de forma decisiva por parte del jurado internacional.

La candidatura que más alto apunta de esta primera semifinal es la de Angy Fernández, que con su reivindicación personal (biográfica, incluso) de Sé quién soy ha sido la revelación para los eurofans. Es la que ha puesto más de acuerdo a todos. Para el televoto fue segunda (la favorita ahora para el sábado en los teléfonos, sin estar ahí Mantra), primera en el jurado demoscópico y tercera para el jurado, con 62 puntos. En total ha sumado 137 y está en condiciones de dar la sorpresa de cara al fin de semana. Sería una candidatura firme en Malmö.

🤟 “Venceré a los miеdos con el corazónVenceré еn el juego de ser única en el universo”Angy (@AngyFdz) lo da todo con su desgarrador “Sé quién soy” en el #BenidormFest2024#BenidormFest | #BenidormFestSemi1 ⭕ https://t.co/7YJin8oLqI pic.twitter.com/fhz61lPx1W — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 30, 2024

Entre los eliminados no hay mucho más que reprochar: Quique Niza y su fantasmagoría onírica de Prisionero no llamó la atención, de ahí su última lugar; y la fiesta de Lérica con Astronauta no se vio reflejada en la puntuación, penúltimos. Noan y su crescendo de Te echo de - estaba en liza para arañar su pase, pero se quedó en el camino.

El artificio entre tanta propuesta convenció más al público joven, que es el que está por la labor de dar respaldo a este Benidorm Fest, segunda opción en la noche pero que ha dejado de ser el acontecimiento que se atisbaba en su primera edición. Ese nivel medio aceptable, pero insuficiente para entusiasmar, como ha sucedido este martes, es la muestra de que hay muchas cosas por reorientar de esta selección eurovisiva española.

Así quedaron las votaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest: