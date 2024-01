¿Cómo han quedado los gaditanos Lérica en el arranque del Benidorm Fest?

El Benidorm Fest vivía este martes su primera semifinal, al filo de las once de la noche y con problemas de sonido. La noche desde el pabellón L'Illa, animado en todo momento, se abrió con el dúo Lérica con la canción Astronauta. Este grupo lo forman el linense Juan Carlos Arauzo y el isleño Tony Mateo y abrieron el orden de intervención de las primeras ocho canciones en liza. Tony es hermano de Abraham Mateo, que también actuaba anoche, como invitado, junto a Vicco.

Lérica fueron seguidos con aplausos rítmicos por parte de los asistentes, con un pop divertido con una puesta en escena espacial, con una nave y cuatro astronautas que se convertían en bailarines urbanos con colores chillones. Una letra de remontada ante del desamor con aires de fiesta. Los cantante llevaban amplias ropas plateadas, inspirando ese Astronauta de su canción. Despegaban de viaje y aterrizaban en otro planeta para celebrar ese olvido y superación de la letra.

Fue un número que no convenció al jurado y que tampoco sedujo al público en casa entre los favoritos de la noche, con el himno de Zorra y Nebulossa, Angy con Sé quién soy y el esperado Here to stay de Sofía Coll, que se desinfló. Cerró los clasificados el Bla bla bla de Miss Caffeina.

El dúo gaditano no tuvo el reconocimiento de los votos. Para el jurado fueron penúltimos, con 40 puntos, sólo por delante de Mantra que paradójicamente fue el más votado por el público. En el jurado demoscópico Lérica fue penúltima con 22 puntos, sobre Quique Niza y Miss Caffeina (los peor valores por la muestra demosgráfica). Y en el público en casa Lérica con Astronauta fue penúltima 20 puntos, sólo por delante de Quique Niza, 16.

En la puntuación total, encabezada por Nebulossa, con 119 puntos para Zorra, Lérica fue penúltimo con 62 puntos, sólo 4 puntos por delante del Prisionero de Quique Niza.