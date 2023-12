Charo Baeza "Cuchi Cuchi" enseña a los estadounidenses a comer las uvas en Nochevieja

Charo Baeza, Charo, apareció en Los Simpson, así que tiene certificación de ser un personaje muy conocido en Estados Unidos. Sus apariciones en televisión, en todos los shows donde ha sido llamada, siempre ha dejado su impronta de extroversión y de buen humor. Si los personajes sin complejos y naturales tienen su sitio ante el público, Charo lleva medio siglo en el corazón de los espectadores estadounidenses.

La murciana más universal, que apareció en series como Vacaciones en el mar, vive en Beverly Hills, en su "Cuchi Cuchi", su casa, nombre que también lleva en las redes.

En su último post la española anima a los estadounidenses a que se tomen las uvas para pasar al nuevo año. Siguiendo el centenario rito español, Charo lo presenta como un buen sortilegio para entrar con buen pie en 2024. Sólo son necesarias esas 12 uvas para comer durante cada una de las campanadas.

En EEUU no hay ningún rito tradicional establecido para pasar el año. Los espectadores estarán atentos a la gigantesca bola de Times Square, en el corazón de Manhattan, a cuya caída se habrá alcanzado el nuevo año a la medianoche. Brindis y besos se suceden en ese instante. Charo lo que quiere es que sea especial la cuenta atrás, con significado como ocurre entre los españoles, y llamando a la buena suerte.

Hola amigos I want to share with you the famous Spanish tradition in the 12 wishes at midnight on New Year’s Eve. This tradition is very popular and very positive because it can make your dreams come true. I hope you like it. I love y’all. Besos. Happy New Year! 🎆 #charo l pic.twitter.com/utQruanSya