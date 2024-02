Chayo Mohedano reacciona a la polémica de su ex Antonio Tejado

Están siendo unas semanas movidas para las personas del entorno de Antonio Tejado, tras su detención e ingreso en prisión por su presunta implicación en el robo de viviendas de lujo, entre ellas la de su tía, la cantante María del Monte.

Con el concursante de 'GH Dúo' en el punto de mira, los medios y muchos curiosos han acudido a sus exparejas para saber qué tienen que decir sobre el tema. Una de ellas, Chayo Mohedano, quien estuvo casada con Antonio Tejado durante dos años y con quien tiene un hijo, Antonio, ha usado las redes sociales para dejar clara su postura.

El comunicado de Rosario Mohedano

La cantante y colaboradora televisiva habló sobre el tema a través de un comunicado en redes sociales tan solo un día después de estalla contra Alberto Díaz, director de 'Espejo Público' y del ya desaparecido 'Sálvame'. A Díaz le acusó de "manipulador de la información" en sus historias de Instagram, después de que fuera mencionada entre las exparejas de Tejado en el programa, además de aludir a un episodio de violencia durante su relación y a supuestos "malos hábitos" de Mohedano. Le acusó además de "que no le importa hacer daño mientras rellene programas de TV volviendo a exponer asuntos", sobre los cuales Chayo Mohedano dice haber demostrado cómo eran en realidad.

Por otra parte, en su comunicado que publicó en Instagram, no solo menciona en el pie de foto a cadenas y grupos mediáticos, sino también deja clara su posición al respecto de las llamadas que ha recibido últimamente para hablar de su relación con Antonio Tejado. En el comunicado señala y critica el oportunismo de ciertas personas que se han puesto en contacto con ella durante estos días diciendo lo siguiente: "Qué poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyendo lo que os convenía, aún demostrando lo contrario, ahora me llaméis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto".

En el mismo comunicado pide que dejen "de molestar", puesto que ya ha superado la relación aunque "no gracias a vosotros" (los medios). Finalizaba su texto pidiendo lo siguiente: "Si no vais a pedir perdón, no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca" y finalizaba diciendo: "al contrario que a mí, no os ha importado nunca".