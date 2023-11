'Creadores': los horarios imposibles para la Cultura

Pongámonos en situación: Creadores es una serie producida por La Fábrica que cuenta con la participación de RTVE en la que un catálogo de figuras relevantes de la cultura española como Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, José Sacristán, Carmen Linares o Javier Mariscal, desgranan su biografía y cómo fructificó su obra.

Cada entrega tuvo su entrevistador, que mantuvo con el invitado, relajadamente, ocho o nueve horas de tertulia. De ellas se han editado finalmente los sesenta minutos finales, en los que jamás se ve a la persona que entrevista.

La Fábrica, para el que no lo sepa, es una empresa de gestión cultural, cuyo responsable, Alberto Anaut, falleció recientemente, que se ocupa, entre otros muchos proyectos, de realizar anualmente el Observatorio de la Cultura Contemporánea, que barema qué instituciones españolas gozan de mayor prestigio.

El motivo de estas líneas está más que justificado por el horario en que se han venido emitiendo estas entrevistas durante las últimas tres semanas, a diario, a las ocho de la mañana. Con un agravante: si las quieren recuperar en la plataforma RTVE Play no lo podrán hacer porque sus derechos, al parecer, caducan a los cuatro días de la emisión, y prácticamente todas las entregas han desaparecido.

Hablando claro: en una parrilla de programación como la del segundo canal, donde abunda la producción ajena, son frecuentes la repeticiones, y en una franja tan relevante como la que va entre las ocho y las diez de la noche lo único que se puede ver son documentales sobre gastronomía francesa y arquitectura y diseño foráneos, por ejemplo, no habría estado nada mal introducir este formato que me atrevo a calificar de delicatesen de riguroso estreno.Maltratarlo, ocultarlo, y privarlo de la más mínima difusión es algo que no comprendo en una televisión pública.