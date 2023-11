'Cristo y Rey', la serie que destapa a Juan Carlos I se estrena en abierto

Una semana después de los actos de la proclamación de la mayoría de edad de la princesa Leonor y su mayoría de edad, Antena 3 estrena su serie original Cristo y Rey, donde aparen como personajes de la ficción de époco los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Intrigas en la transición. La serie llega a Antena 3 al su estreno en abierto el miércoles 8 de noviembre en prime time.

La esperada ficciòn que estrenó en febrero la plataforma Atresplayer está basada en el romance y su traumática relación posterior entre el domador Ángel Cristo y la actriz del momento, Bárbara Rey. Cuenta con la producción ejecutiva de Daniel Écija, de la productora Good Mood.

El onubense Ángel Cristo, el mejor domador y más famoso del mundo; y la murcian Bárbara Rey (María García en su DNI), era la mujer más deseada de España como icono del destape. Vivieron un noviazgo fugaz que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras, lo que narra la ficción a lo largo de ocho entregas que en realidad daban para mucho más.

Jaime Lorente y Belén Cuesta encarnan a esta pareja con Adriana Torrebejano como la periodista Chelo García Cortés, amiga y confidente de Bárbara y Cristóbal Suárez en el papel de don Juan Carlos. El actor vejeriego Jesús Castro es Paquirri, uno de los amantes de la actriz antes de su matrimonio. Salomé Jiménez es doña Sofía y Felipe VI aparece de niño con un pequeño intérprete.

La serie Cristo y Rey deja la sensación de que las cuitas, cabreos y revolcones de Bárbara Rey y el domador daba para dos o tres temporadas. En esta ocasión estaban justificadas más entergas. Y no es que la novelera existencia de la murciana sea un dechado de interés personal pero su recorrido por personajes conocidos e intimidades que sabíamos de ellas cogidas por los pelos, nunca mejor dicho, se han quedado a medidas.

Lo de su relación con don Juan Carlos es una trama más pero tiene peso para brujulear por la fontanería de la Zarzuela de aquellos años. Y tenemos las concepciones sociales de aquel tiempo de renovación, el funcionamiento de TVE, los celos artísticos de nuestro estrellato... Sólo con los percances sufridos por Cristo, con esos leones que se le rebelaban en grupo, hay materia pendiente en el retrato del psicópata interpretado por Jaime Lorente (impresionante en algunas escenas aunque que parece clonar todos sus personajes).

A falta, por ahora, de un The Crown a la española, Cristo y Rey nos ha retratado el pasado histórico con una apariencia y trasfondo que le apetece seguir al público español. Y también al de otros países. Con la lección aprendida de no tener que parodiar o imitar a los personajes reales, como el propio rey, que sale favorecido en aspecto y ademanes. Belén Cuesta no refleja exactamente la voz de Bárbara Rey, no se parece demasiado a la actriz, pero monta un personaje femenino creíble y con rasgos contundentes.