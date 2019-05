Cinco detalles que no sabías sobre 'Big Bang'

Jim Parsons pasó por dos veces el casting de Sheldon

Fue tan grande la prueba de casting que sobre Sheldon hizo Jim Parsons (hasta entonces sin suerte), que la repitió porque el productor Chuck Lorre no daba crédito. Parsons es lo contrario a su personaje: es tremendamente empático, le encanta el deporte y no ha visto nunca Star Trek.

Un diálogo que le define:

-Amy: ¿Te das cuenta que tu forma de llamar a la puerta es síntoma de un trastorno obsesivo?

-Sheldon: No lo es, no lo es, no lo es

Mayim Bialik es también como Amy una científica

Hasta el último capítulo de la tercera temporada no aparece la bióloga Amy Farrah Fowler que sobrellevará con más resignación que otra cosa su noviazgo con Sheldon. Para aquel personaje episódico que terminó cuajando se fichó a Byalik, la actriz que dio vida a la adolescente tel de los 90, Bloosom, y científica en la vida real.

Un diálogo que la define:

-Amy: Bésame donde nunca me han besado antes...

-Sheldon: ¿Te refieres a Salt Lake City?

Johnny Galecki, un belga para encarnar a Leonard

El actor que interpreta a Leonard nació en Bélgica porque su padre es un militar. Con 3 años la familia se mudó a Chicago. En la recordada comedia Roseanne forjó esa vis cómica de paciencia infinita. Fue quien besó por primera a Byalik, en la ficción de Bloosom.

Un diálogo que le define:

-Beverly (madre de Leonard): Llevas saliendo y cortando con esa mujer siete años y llevas prometido un año con ella ¿tenéis relaciones sexuales satisfactorias?

-Leonard: Sí, madre

-Beverly: Sólo satisfactorias por lo que veo

Penny, el personaje que no iba a existir

En el piloto existía una colega de Sheldon, Gilda;y una vecina, Katie, una empleada en una tienda de comésticos que llevaba una vida infeliz. Los guionistas optaron por una Penny más ingenua y vivaracha. Es el unico personaje sin apellido. Cuoco llegaba a Big Bang desde Embrujadas.

Un diálogo que la define:

-Penny: ¿Quieres una taza de café?

-Stuart: ¿No es tarde para un café?

-Penny: Ay, qué ricura, crees que un café es un café...

Howard tuvo madre en off durante ocho temporadas

Como le pasaba a Parsons, Helberg llegaba a Big Bang sin un gran éxito. Howard, con la relación ambigua con Raj, tras su matrimonio con Bernadette perdía aura patética. En 2014 falleció Carol Ann Susi quien puso la voz a la madre durante 8 temporadas

Un diálogo que le define:

-Bernadette: Raj ha vaciado el lavavajillas

-Howard: ¿Cómo sabes que ha sido él?

-Bernadette: Porque una vez con todos los cubiertos sucios cortaste el pan con las llaves