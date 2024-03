Devuelven una caseta de la Feria de Sevilla a la familia del marido de Ana Rosa Quintana

Conseguir una caseta en la Feria de Sevilla es una empresa harto complicado. Que la pierdas y después logres recuperarla, más todavía. Sin embargo, parece que aún queda esperanza para aquellos que en algún momento se han visto perjudicados ante un trámite burocrático fallido. Al menos es lo que queda de la resolución que ha tomando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya Sala de lo contencioso-administrativo ha acordado devolver una caseta de la Feria de Sevilla a la familia del marido de Ana Rosa Quintana.

La caseta ubicada en la calle Juan Belmonte, número 173, a nombre de Juan Muñoz Noguera, de tres módulos de capacidad, había sido retirada en el año 2022 al considerar el Ayuntamiento de Sevilla que la solicitud había entrada fuera de plazo. Entregaron los papeles el 17 de noviembre cuando 2021 cuando debían hacerlo entre los días 1 y 15 del mismo mes y año.

No contaba el Consistorio sevillano con que dicho "retraso" se produjo en tiempos de pandemia y la sentencia considera que la resolución adoptada por entonces no fue legal. En concreto por dos motivos: el primero son varios correos electrónicos enviados por el Ayuntamiento de Sevilla en los que se comprometía a comunicar los plazos por dicho sistema y que, según la demandante nunca llegaron, algo que el Ayuntamiento no ha podido probar; y en segundo lugar que los plazos de presentación de la documentación para solicitar la caseta de Feria 2022 fueran incluidos en el tablón de edictos municipal, algo que tampoco ha quedado comprobado.

¿Se verá afectado el plan de la Feria 2024?

Con todo ello, el TSJA considera que esos tres módulos en la Feria de Sevilla son legalmente de la familia Muñoz Noguera y aún queda por aclarar si el Ayuntamiento está obligado a cumplir la orden para la presente Feria de Abril 2024 o queda pendiente ya para el próximo año.

Sea como fuere, esta decisión judicial sienta precedente ante posibles futuras reclamaciones de particulares que se hayan visto afectados de la misma manera en tiempos de pandemia y aumenta las posibilidades de que el Ayuntamiento termine ejecutando la medida que viene estudiando desde hace un tiempo de ampliar la Feria para dar cabida a más familias que llevan un tiempo poder acceder a las casetas. Porque la pregunta siempre está en el aire, ¿cómo puedo entrar en una caseta de la Feria de Sevilla sin ser socio?