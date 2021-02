Disney + encarga sus primeras series europeas (y ninguna es española)

Disney+ ya tiene en rampa de lanzamiento su vertiente para adultos, Star, que entrará en funcionamiento el 23 de febrero. Los abonados de Disney tendrán así un arsenal de serie como Prison Break o Perdidos y titulos cinematográficos y documentales que no habían tenido cabida en la plataforma generalista familiar del sello Disney.

Con la nueva plataforma se incorpora una miniserie española de estreno, de Mediaset, Besos al aire, historias personales de la pandemia con Paco León y Leonor Watling . Son ocho historias cruazadas en el hospital.

Otro de los estrenos espñaoles en Sar será la película El plan, protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco,

El consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia, Simon Amsalem, y los vicepresidentes de producción original, Sofía Fábregas, y de programación, Vincent Sourdeau, han anunciado que la compañía incorporará a lo largo de estos próximos tres años un total de 50 series de producción europea aunque en principio ninguna es española. La intención de Disney + en principio era contar entre 60 y 90 millones de suscriptores en 2024 pero ahora las previsiones se han disparado a los entre 230 y 260 millones de abonados, superando así a competidores director como Netflix.

Desde Disney habían percibido el interés de muchos clientes por contenidos de adultos y de ahí que se impuilsara Star. El castálogo inicial contará con más de 40 series de televisión, cuatro de ellas originales, y 250 películas de las productoras Disney Television Studios, ABC Signature, FX Productions o 20th Century Studios (antigua Fox), sumando en total 1.100 entregas nuevas.

Los directivos de Disney+ han reiterado el "estricto control parental" a través de pines exclusivos que los adultos podrán actualizar cuando quieran y en los apartados que consideren apropiados mediante un sencillo proceso de configuración para 6, 9, 14, 16 y 18 años..

Entre los estrenos incorporados a Star figura un thriller policíaco del creador de Big Little Lies , David E.Kelley, titulado Big Sky, sobre desapariciones de mujeres; el spin-off de Con amor, Simón, Con amor, Víctor, escrita por los guionistas originales de la película, sobre un joven homosexual; y la comedia de animación para adultos Solar Opposites, cocreada por Justin Roiland y Mike McMahan (Rick y Morty).

Al lanzamiento de Star se suman la serie dramática y de terror Helstrom, y, a lo largo del año, las series Dopesick, con Rosario Dawson, y The Dropout, el nuevo contenido de las Kardashian Jenners, aparte de otras series originales de FX como The Old Man, con Jeff Bridges.

Viejas conocidas de Star para el gran público son Anatomía de Grey, 24, Buffy, cazavampiros, Expediente X, Perdidos (Lost), Padre de familia, Hijos de la Anarquía, Modern Family, "Cómo conocí a vuestra madre" o Scandal.

Entre las películas se encuentran Pretty Woman", Braveheart, Titanic, la saga Alien, la saga completa de Jungla de Cristal y o Deadpool 1 y 2.

Proyectos de series originales

Este martes se han anunciado todas estas creaciones europeas originales para su plataforma

Por parte de Francia

Cuatro producciones, dos nuevos Star Originals y dos Disney+ Originals.

Oussekine, una mini serie Star Original de cuatro capítulos, que recrea los impactantes hechos reales del 5 de diciembre de 1986 y que rodearon la muerte del joven estudiante Malik Oussekine. La serie, que se centra en la búsqueda de justicia de su familia, explorará el gran impacto que el caso tuvo en la sociedad francesa. Oussekine está creada y dirigida por Antoine Chevrollier (Baron Noir, the Bureau des Légendes). Faïza Guène, Julien Lilti y Cédric Ido son los guionistas.

Parallels, del creador Quoc Dang Tran (Marianne, Nox) y escrita por Anastasia Heinzl, es una serie fantástica original de Disney+ que sigue a cuatro adolescentes, a los que su vida da un giro espectacular cuando un misterioso acontecimiento dispersa al grupo en diferentes dimensiones paralelas. Harán todo lo posible para entender qué ha pasado y volver a casa. Esta aventura, llena de misterio y suspense, está producida por Empreinte Digitale (Raphaël Rocher y Eric Laroche) y Daïmôn Films (Quoc Dang Tran).

Weekend Family, un Disney+ Original, es una divertida comedia que cuenta la vida de una familia de padres separados que se reúne cada fin de semana. Pero cuando el padre comienza una relación con una nueva pareja, los fines de semana toman un giro inesperado. Weekend Family está producida por

Groupe Elephant. Baptiste Filleul (LA FORET) es el creador y está escrita por Nour Bensalem, Géraldine de Margerie, Julie-Anna Grignon, Marion Carnel y Paul Madillo.

Soprano: Sing or Die, una serie documental Star Original, que ofrecerá un acceso único y exclusivo a uno de los artistas más populares de Francia mientras él y su equipo se preparan para una gigantesca gira por diversos estadios durante el verano de 2022. La serie cuenta la historia de Soprano y sus amigos desde sus humildes comienzos en Marsella hasta su éxito actual.

De Italia

Tres Star Originals para Disney+ se han confirmado para Italia.

The Good Mothers, ofrece un giro en el género del crimen: esta es la mafia vista completamente desde la perspectiva de las mujeres. Juliette Howell (You, Me, and the Apocalypse, Birdsong) y Tessa Ross de House Productions (Brexit: The Uncivil War) son las productoras ejecutivas de esta serie Star Original para Disney+, junto a Mario Guanani y Lorenzo Gangarossa de Wildside. Está escrita por el ganador del BAFTA Stephen Butchard (Baghdad Central) y basada en el libro del reconocido periodista de la HFPA Alex Perry. La serie cuenta la impactante historia real de tres mujeres que se criaron en uno de los clanes de la más rica y peligrosa mafia italiana y como trabajaron con una valiente abogada para hacerlo caer. Deberán luchar con sus propias familias por el derecho a sobrevivir y construir un futuro para sus hijos.

Star en Disney+ acogerá el retorno de la icónica serie Boris: un divertido formato de “show dentro de un show” que dio lugar anteriormente a tres temporadas y una película. Ambientada en las bambalinas de una serie ficticia de médicos de bajo presupuesto, “The Eyes of the Heart”, esta nueva temporada reúne al reparto original. Pronto descubrirán que el mundo de la televisión ha cambiado. Las redes sociales, los influencers y las varias plataformas de streaming son los que mandan ahora. ¿Cómo podrán nuestros protagonistas encarar este nuevo mundo? Boris está producida por The Apartment, una compañía de Femantle.

Ignorant Angels, un drama romántico inspirado en el taquillazo italiano Le Fate Ignoranti (El Hada Ignorante), es una serie del director turco-italiano Ferzan Ozpetek. Cuando el marido de Antonia Massimo, fallece en un accidente de tráfico, descubre que ha estado involucrado en una aventura con un hombre llamado Michele. La noticia la deja devastada, pero Antonia se ve envuelta en una amistad inesperada y entrañable con Michele y su grupo de excéntricos amigos. The Ignorant Angels está producida por R&C Productions.

De Alemania

Dos Star Originals se han confirmado

Sam- A Saxon, un drama basado en una historia real, ha comenzado a desarrollarse. Big Window Productions produce esta serie basada en la historia real de Samuel Meffire, el primer policía negro de la Alemania del este. La serie cuenta como Meffire se convirtió en un ídolo mediático y un símbolo de una sociedad moderna tras la reunificación en 1990. Pero pocos años después, él mismo terminó en la cárcel como enemigo del estado. Sam – A Saxon está producida por el ganador del Emmy Jörg Winger (Deutschland 83) y Tyron Ricketts.

La comedia negra alemana Sultan City, de las productoras Ayla Gottschlich y Aysel Yilmaz y la guionista Ipek Zübert, cuenta la historia de la respetable matriarca de una familia turco-alemana que accidentalmente se convierte en la cabecilla de un submundo criminal y descubre que tanto ella como sus hijas tienen un extraordinario talento para el negocio.

Por Países Bajos

Feyenoord Rotterdam es un apasionante documental deportivo de los Países Bajos. Producido por Lusus, este popular club de fútbol ha abierto sus puertas para mostrarnos lo que sucede fuera del ca