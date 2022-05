España actuará en 10º lugar, en el meollo de la gala de Eurovisión

La producción ejecutiva del Festival de Eurovisión ha estado acertada en la programación de la canción española, SloMo, de cara a la gala de mañana sábado. España aparecerá en 10º lugar y Chanel estará en la 'zona caliente' del espectáculo, entre Brividi, la poderosa balada italiana de Mahmood y Blanco que se perfila entre las favoritas desde el primer momento, y dos actuaciones por delante de Ucrania, la gran esperada para las casas de apuestas, con Stefania, a cargo de Kalush Orchestra.

SloMo es el tema más rítmico e impactante en lo coreográfico (con diferencia) de la noche y en ese 10º puesto va a quedar subrayado de cara al televoto, la audiencia continental que tiene en sus manos el 50% de los puntos. Si algo tiene garantizado Chanel ante las expectativas creadas es un buen lugar y también récord de puntuación entre las delegaciones españolas.

Es la primera vez que nuestro país está en cabeza de las previsiones de los eurofans desde que existe la doble puntuación de jurado y público.

Este es el orden intervención:

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022

La canción que ha subido más es la estimaciones es la del Reino Unido. Space Man de Sam Ryder se ha reservado para la zona caliente del segundo tramo, una recta final de baladas. El británico ocupa el 22º lugar, por delante de otra canción con aspiraciones, la de Polonia y a continuación, Serbia, con In corpore sano de Konstanka que puede dar la campanada de estar arriba. En el puesto 20º está Cornelia Jakobs, la cantante sueca, con Hold me closer.

Las otras canciones a tener en cuenta son la de República Checa, la discotequera, que tuvo buena acogida en la segunda semifinal de este jueves. A continuación estará el Llámame de Rumanía, el otro tema con estribillo en español y ritmo latino de la noche junto al 'Chanelazo', el nombre que se ha dado al impacto del tema de España, a por todas para ganar Eurovisión 2022.

Este es el orden detallado de la final de Eurovisión 2022

1 República Checa: We Are Domi – 'Lights Off'

2 Rumanía: WRS – 'Llámame'

3 Portugal: MARO – 'Saudade, Saudade'

4 Finlandia: The Rasmus – 'Jezebel'

5 Suiza: Marius Bear – 'Boys Do Cry'

6 Francia: Alvan & Ahez – 'Fulenn'

7 Noruega: Subwoolfer – 'Give That Wolf A Banana'

8 Armenia: Rosa Linn – 'Snap'

9 Italia: Mahmood & Blanco – 'Brividi'

10 España: Chanel – 'SloMo'

11 Países Bajos: S10 – 'De Diepte'

12 Ucrania: Kalush Orchestra – 'Stefania'

13 Alemania: Malik Harris – 'Rockstars'

14 Lituania: Monika Liu – 'Sentimentai'

15 Azerbaiyán: Nadir Rustamli – 'Fade To Black'

16 Bélgica: Jérémie Makiese – 'Miss You'

17 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – 'Die Together'

18 Islandia: Systur – 'Með Hækkandi Sól'

19 Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – 'Trenulețul'

20 Suecia: Cornelia Jakobs – 'Hold Me Closer'

21 Australia: Sheldon Riley – 'Not The Same'

22 Reino Unido: Sam Ryder – 'SPACE MAN'

23 Polonia: Ochman – 'River'

24 Serbia: Konstrakta – 'In Corpore Sano'

25 Estonia: Stefan – 'Hope'