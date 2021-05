España y el peor historial de Eurovisión ¿qué hacemos ahora?

En plena tensión a la espera de los votos decisivos el cantante de la banMenudo Big Five que estamos hechos los países que más contribuyen a la UER. Reino Unido, con toda su tradición en pop y rock, suma 5 últimos puestos en Eurovisión en este siglo, incluido este año y el festival anterior, el de 2019. Alemania, penúltima en 2021, suma dos últimos puestos en 2015 y 2016. España fue última en 2017 con el gallo de Manel Navarro, pero en el caso de los germanos tienen la satisfacción de haber vencido en 2010. El Reino Unido, que ha ganado en cinco ocasiones (la última en 1997), en 40 años ha estado por encima del 10º puesto y fueron terceros en 2002.

Pero lo de España en Eurovisión no tiene nombre. En este siglo ha estado en la mitad de ocasiones por debajo del 20º lugar, en 11 ocasiones. Un historial de desastres donde el mejor puesto fue el 6º lugar de David Civera en 2001 y el 7º de Rosa López en 2002.

En 2005 las ecijanas Son de sol acabaron en el 21º y a partir de ahí la situación ha ido por esos sótanos de la clasificación. Salvo excepciones: Pastora Soler fue décima (injustamente) en 2012 y Ruth Lorenzo, novena en 2014. El cachondeo de Rodolfo Chikilicuatre, en 2008, que fue 16º, llegó a recoger 55 puntos del televoto en 2008 mientras que en este año Blas Cantó no fue capaz de movilizar ni un tanto. Daniel Diges, en 2010, al que le pesó el espontáneo en el escenario fue 15º.

Para el resto da igual si ha existido designación directa, como Blas Cantó, 24º lugar, 6 puntos; el 21º lugar de Las Ketuchup en 2006, el 25º de El sueño de Morfeo, en 2013, o el 22º de la consagrada Edurne en 2015; como designación por Operación Triunfo, Almaia, 23º en 2018 y Miki Núñez, 22º en 2019; o la democrática y competitiva preselección de donde surgieron Barei, 22º en 2016; Lucía Pérez, 23º en 2011, o el mencionado Manel Navarro (con corte de mangas cuando se proclamó ganador en TVE), que fue último, 26º, con 5 puntos.

Hubo desapego algo injusto por Edurne pero también por Soraya Arnelas, en un inexplicable 24º lugar en 2009; más comprensible fue que en 2007 D’Nash fueran 20º. A estas alturas fiascos en su momento como Beth, que fue 8ª en 2003; y el canario Ramón, 10º en 2004, saben a gloria.

Este historial habla de la poca inspiración de TVE con sus candidaturas eurovisivas. Falta olfato y sobre todo aún se sigue sin ideas claras en estilos y puesta en escena. En todo estos años no ha existido ninguna propuesta lo suficientemente original, sorprendente, como para embelesar a un continente. Los fracasos encadenados de España y del resto del Big Five llevaron, por ejemplo, a incorporar de nuevo un voto del jurado para que con el televoto del público se impidieran tantos apaños entre países amigos (pero Chipre y Grecia se siguen intercambiando los 12 puntos, 24 votos se aseguran así cada año).

En busca de soluciones para el prestigio perdido

El privilegio de pasar a la final directamente de los países del Big Five ocasiona antipatías en otros países, pero de este ‘inconveniente ventajoso’ (debería eliminar el Big Five a estas alturas) han sabido escapar en este año Francia y sobre todo Italia, que antes de la victoria de Maneskin la tendencia fue prometedora desde que el ganador de San Remo logar el derecho de ser el representante en Europa. España no ha sabido encontrar el rumbo y tras cada fracaso al año siguiente es más difícil remontar y el festival, como se demuestra, cada vez está más teledirigido por los eurofans y las casas de apuestas. Sus pronósticos se convierten en sugestionadas certezas.

España está condenada por muchos años más a vagar por la cola de Eurovisión. Una solución a medio plazo es una selección entre los mejores intérpretes posibles, con nombre y bagaje, (ya decíamos por aquí lo que sucedió hace ahora 50 años cuando Karina fue segunda), compositores con olfato, un equipo creativo en vanguardia y una estrategia promocional con medios e imaginación.

Antes cuando el festival era más minimalistas, con sus orquestas, se premiaban las canciones y sus cantantes; ahora con las puestas en escena se premian los números como espectáculos y conceptos además de la canción en sí.

Por lo pronto el camino se debería iniciar desde América, donde se está haciendo mucho más ahora por el español y las canciones en español.

Palmarés de España en Eurovisión