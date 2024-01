En la España de las zarzuelas un día apareció Camilo Sesto como Jesucristo

La serie Camilo Superstar retrata la sociedad española en los estertores del franquismo a través de uno de los iconos musicales del momento, Camilo Sesto. Antena 3 estrena hoy en abierto los dos primeros episodios de esta ficción que es semblanza biográfica de esos años del cantante alicantino. En Atresplayer se encuentra completa con las cuatro entregas que llegaron este otoño.

Alejandro Jato encarna al ídolo musical que se empeñó, burlando la censura y otros obstáculos de intereses colaterales, montar la ópera rock Jesucristo Superstar en el año 1975. Es el eje de esta historia que ahonda en la vida personal de un artista que fue mucho más que una voz melódica y en el contexto sociopolítico de unos años donde los cambios eran necesarios pero que no terminaban de alcanzarse.

Camilo Supestar es una producción de Buendía Estudios, con la producción ejecutiva de Montse García, Sonia Martínez y Curro Novallas, que es director junto a Federico Untermann.

En los papeles principales Óscar de la Fuente es el representante de Sesto que termina complicando la situación; Adrián Lastra es Teddy Bautista, uno de los baluartes de aquel pionero musical; Natalia Reyes, Ángela Carrasco, que fue la coprotagonista junto a Camilo en ese montaje como una deslumbrante María Magdalena; y Pepe Ocio es Manolo Sánchez, el road manager que fue fundamental para el apoyo que necesitaba Camilo.

El elenco lo completan Javier Godino, Vito Sanz, Eugenia Silva (como Lucía Bosé);y Elena Rivera, que es Paloma San Basilio.

"Estuve viendo muchos vídeos de Camilo, conociendo a fondo esa época. El acento alicantino lo he ido puliendo porque Camilo en esa época seguía muy ligado a su tierra. Me he visto también mucho videos de Tele Alcoy para tomar la dicción de esa ciudad", revelaba Jato a este periódico en el Festival de San Sebastián sobre el trabajo para dar vida a Camilo Sesto.

"Lo que más me ilusiona de este proyecto es que los jóvenes se acerquen a Camilo. Muchos grandes se han convertido en iconos pop. En los programas del corazón se redujo la imagen de Camilo Sesto y si se analiza se observa que fue algo grande. Con Camilo Superstar muchos se van a llevar una sorpresa", asegura el actor que da vida al cantante.

"En la España donde sólo había zarzuelas él se trae un musical de lo más rompedor y alternativo", incide el actor que da vida al intérprete de Vivir así es morir de amor.