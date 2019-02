Esperanza Aguirre defiende el equipo naranja

La ex ministra y ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha abierto este lunes una vertiente inédita en su prolija trayectoria, participante de Pasapalabra, en las tardes de Telecinco, y defendiendo en este caso al equipo color naranja frente al azul. La que fuera máxima dirigente del PP madrileño reconocía en un videoblog sobre el programa que se ha divertido mucho en las grabaciones “aunque a veces no doy una, y en otras se me da mejor”, adelanta sobre su participación de tres días al programa. Los famosos de toda índole que acuden al programa permanecen en tres sesiones, aunque llegan a grabarse en una misma jornada.

“Hagas lo que hagas te aplauden porque la gente es muy amable”, revela Aguirre, que ha aceptado acudir a un espacio así en Telecinco porque no se encuentra en primera fila. La que fuera también presidenta del Senado ha sido una encendida participante en tertulias aunque ha reducido sus apariciones a raíz de las acusaciones en diferentes casos de corrupción.

La condesa de Bornos destaca del presentador Christian Gálvez que es “un crack”. “Me parece imposible cómo habla tan deprisa y hace las preguntas”, resalta. En Pasapalabra ya estuvo el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Aguirre deja en manos de la dirección de Telecinco volver al concurso.